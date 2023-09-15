Dünya Güreş Şampiyonası, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da başlıyor!

Güreşte gözler yarın Sırbistan'da başlayacak Dünya Şampiyonası'na çevrilecek.

Güreş branşında 2024 Paris Olimpiyatları öncesindeki en önemli organizasyon olan 2023 Dünya Şampiyonası, geçen yıl olduğu gibi yine başkent Belgrad'da yapılacak.

Stark Arena'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda 10'ar sıklette müsabakalar gerçekleştirilecek.

Zorlu şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek Türkiye'yi, Sırbistan'da 30 milli güreşçi temsil edecek.

Olimpiyat elemeleri niteliği taşıyor

Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk olimpiyat kotaları da sahiplerini bulacak.

Erkekler serbest stilde 57, 65, 74, 86, 97 ve 125, grekoromende 60, 67, 77, 87, 97 ve 130, kadınlarda ise 50, 53, 57, 62, 68 ve 76 kilo sıkletlerinde ilk 5'e giren güreşçiler, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

İlk serbest güreşçiler mindere çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 61, 70, 86 ve 125 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 70 kiloda Servet Coşkun, 86 kiloda Osman Göçen, 125 kiloda ise olimpiyat şampiyonu Taha Akgül temsil edecek.

Rıza Kayaalp rekorunu geliştirmeye çalışacak

Kariyerinde 12 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu yaşayan Rıza Kayaalp, iki organizasyonda da en fazla altın madalya kazanan Türk güreşçi ünvanlarını elinde bulunduruyor.

Belgrad'da geçen yıl kürsünün zirvesine çıkan Rıza, 6. kez dünya şampiyonu olması durumunda kendisine ait rekoru geliştirecek.

Tecrübeli güreşçi, 2011 İstanbul, 2015 Las Vegas, 2017 Paris, 2019 Nur Sultan ve 2021 Belgrad'da dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerinde ayrıca 1 gümüş ve 2 bronz olimpiyat madalyası bulunan Rıza, 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyonluğa ulaşarak kariyerini zirvede tamamlamak istiyor.

Hırvatistan'da mayıs ayında yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Rıza, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti.

Taha 4. dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, dördüncü dünya şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Belgrad'da geçen yıl zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan Taha, 2015'ten (Las Vegas) sonra dünya şampiyonalarında yeniden adını zirveye yazdırmayı başardı.

Taha, ilk dünya şampiyonluğuna ise 2014'te Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ulaştı.

Ay-yıldızlı kafilede olimpiyat şampiyonluğu elde eden tek güreşçi olan Taha Akgül'ün kariyerinde ayrıca 10 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Ay-yıldızlı kafilede dünya şampiyonu 4 güreşçi var

Türkiye'nin kadrosunda dünya şampiyonluğu yaşamış 4 güreşçi yer alıyor.

Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün yanı sıra Metehan Başar ve Burhan Akbudak, daha önce dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı dinletti.

Avrupa'da altın madalyası bulunmayan ancak dünya şampiyonalarında gösterdiği performansla dikkati çeken Metehan Başar, 2017 Paris ve 2018 Budapeşte'de dünya şampiyonu oldu.

Burhan Akbudak ise kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu geçen yıl elde etti. Bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da zirveyi rakiplerine bırakmayan Burhan, Belgrad'a moralli gidecek.

İlklerin kadını Yasemin kadroda yok

Türk güreş tarihinde kadınlarda dünya şampiyonluğu yaşayan tek isim olan Yasemin Adar Yiğit, Sırbistan'da mindere çıkamayacak.

2017 (Paris) ve 2022 (Belgrad) yıllarında altın madalya kazanan Yasemin, sakatlığı nedeniyle bu yıl Dünya Şampiyonası kadrosuna dahil edilmedi.

Yasemin'in yokluğunda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi Mehtap Gültekin temsil edecek.

Bu sıklette mücadele eden ve ikiz çocuğu olduktan sonra mindere geri dönen ABD'li Adeline Gray, 7. dünya şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor. 32 yaşındaki güreşçi, organizasyon tarihinde bunu başaran ilk ABD'li güreşçi olmaya çalışacak.

Milliler, geçen yıl 8 madalya kazandı

Türkiye, 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4 altın ve 4 bronz olmak üzere 8 madalya elde etti.

Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar Yiğit ve Burhan Akbudak altın; Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz bronz madalya aldı.

Üçüncülük müsabakasını kaybeden Soner Demirtaş, daha sonra İtalyan Frank Chamizo Marquez'in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle ceza alması nedeniyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen Milli Takımı son dünya şampiyonu

Türkiye, Sırbistan'da geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Grekoromen stilde 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye, bu kategoride takım halinde 125 puanla şampiyon oldu.

Daha önce 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer alan Grekoromen Milli Takımı, böylece bu başarısını 13 yıl sonra tekrarladı.

198 dünya madalyası

Türkiye, dünya şampiyonalarında büyükler kategorisinde şu ana kadar 198 madalya elde etti.

Organizasyon tarihinde milliler 59 altın, 61 gümüş ve 78 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya Şampiyonası kadrosu

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler serbest stil:

57 kilo Süleyman Atlı

61 kilo Emrah Ormanoğlu

65 kilo Cavit Acar

70 kilo Servet Coşkun

74 kilo Soner Demirtaş

79 kilo Ramazan İshak Sarı

86 kilo Osman Göçen

92 kilo Feyzullah Aktürk

97 kilo İbrahim Çiftçi

125 kilo Taha Akgül

Grekoromen:

55 kilo Adem Burak Uzun

60 kilo Kerem Kamal

63 kilo Enes Başar

67 kilo Murat Fırat

72 kilo Selçuk Can

77 kilo Yunus Emre Başar

82 kilo Burhan Akbudak

87 kilo Ali Cengiz

97 kilo Metehan Başar

130 kilo Rıza Kayaalp

Kadınlar:

50 kilo Evin Demirhan Yavuz

53 kilo Tuba Demir

55 kilo Melda Dernekçi

57 kilo Elvira Kamaloğlu

59 kilo Mehlika Öztürk

62 kilo Selvi İlyasoğlu

65 kilo Kadriye Aksoy

68 kilo Buse Çavuşoğlu Tosun

72 kilo Nesrin Baş

76 kilo Mehtap Gültekin