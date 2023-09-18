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Giriş Tarihi: 18.9.2023 16:48

Djokovic, Şanghay Masters'a katılmayacak

AA
Djokovic, Şanghay Masters’a katılmayacak

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Çin'in ev sahipliği yapacağı Şanghay Masters'a katılmayacağını duyurdu.

ABD Açık'ta kupaya uzanarak en çok grand slam kazanan tenisçi rekorunu egale etmesinin ardından hafta sonu ülkesi Sırbistan'ın Davis Kupası finallerine katılmasını sağlayan Djokovic, bir süre kortlardan uzak kalmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan 36 yaşındaki tenisçi, bir süre dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Geçen yıllar boyunca, dünya üzerinde en fazla destek gördüğüm ülkeler arasında Çin de yer alıyor. Şanghay, sezon içinde her zaman favori turnuvalarım arasında yer alır. Bu yıl ne yazık ki katılmayacağım. Umarım gelecekte yeniden karşınıza çıkma fırsatım olur." ifadelerini kullandı.

Djokovic'in daha önce dört kupa kazandığı Şanghay Masters, 4-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Sırp tenisçinin, 30 Ekim'de başlayacak Paris Masters turnuvasıyla kortlara dönmesi bekleniyor.

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Djokovic, Şanghay Masters'a katılmayacak
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