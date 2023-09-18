Taha Akgül: "2024 Paris Olimpiyatları'na çok iyi hazırlanacağız"

Dünya şampiyonasına gelirken hedeflerinin altın madalya olduğunu belirten Taha, "Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Buraya geçen senenin dünya şampiyonu, bu senenin de Avrupa şampiyonu olarak geldim. Üçte üçle yoluma devam ediyordum. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Gerçekten çok güzel kamp süreçleri geçirdik. Federasyon başkanımız süreci yakından takip etti. Nasıl çalıştığımızı biliyor. Gerçekten emek verdik. Bazen siz ne kadar isteseniz de Allah da bir yol çiziyor. Bugün rakibime nasip etti. Demek ki benden daha iyi çalışmış. O yüzden çalışmamızın bir tık üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu yenilgiden dersler çıkartmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ÜLKEMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

2024 Paris Olimpiyatları'na çok iyi hazırlanacaklarını vurgulayan milli güreşçi, "Şimdi önümüzde Paris Olimpiyatları var. Bu müsabaka buruk bir sevinçti bizim için. En azından olimpiyat kotası aldık. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkesin emeği var. Bu şampiyonada ilk madalyamız oldu. Bronzla açılış yaptık. Keşke altınla açılış yapsaydık. Serbest güreşçilerimiz devam ediyorlar. İnşallah onlar devamını getirir. Kadın güreşçilerimiz ve grekoromen güreşçilerimiz sahne alacaklar. Zor bir dünya şampiyonası, sıkletlerde 45-50 sporcu var. Olimpiyatlardan daha zor diyebilirim. Çünkü olimpiyatlarda 20 sporcu, burada 45-50 sporcu var. 5 tane müsabaka yaptık, hepsi birbirinden zor. Gerekli dersleri çıkaracağız. Benden altın madalya bekleyen Türk milletinden helallik istiyorum. İnşallah olimpiyatlarda bunu telafi ederim. Kısa bir zaman var. Bu zamanı başkanımız ve ekibimizle birlikte çok iyi bir şekilde planlayacağız" diye konuştu.