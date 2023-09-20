Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli güreşçi Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü
Giriş Tarihi: 20.9.2023 17:46

Milli güreşçi Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü

DHA
Milli güreşçi Taha Akgül’den 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya sözü

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantileyen Taha Akgül, "Gerekli dersleri çıkartarak Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim" dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nın ASKİ Sporlu güreşçileri, Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi, yurda döndü.

Milli güreşçiler için Esenboğa Havalimanı'nda mehteran takımı ile karşılama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda milli güreşçiler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda 3'üncü olan milli güreşçi Taha Akgül, son 2 yılın Avrupa, geçen yılın da dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Bu sene de hedef tabi ki altın madalya ile olimpiyat kotası almaktı. Bronz nasip oldu. Geçen sene finalde yendiğim İranlı rakibime yarı finalde talihsiz bir müsabaka ile kaybettim. Bu sene Avrupa şampiyonluğuyla yoluma devam ettim. Çok iyi hazırlandım, o süreci çok iyi yönettim. Olimpiyat kotası ve bronz madalyanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çetin müsabakalar yapıldı. Olimpiyat öncesi dünya şampiyonaları her zaman en zor müsabakalardır. Sıkletimizde 40'ya yakın sporcu vardı, çok zorlu bir dünya şampiyonası geçirdik. Gerekli dersleri çıkartarak Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim tekrar" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin'i de devirdi! Üst üste 19. galibiyet
Bilal Erdoğan’ın örnek tavrı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB’de 30 yıl sonra grev kararı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
Erdoğan, BM’ye damga vurdu
Muhalefet New York’a gitse ölür müydü dirilir miydi?
Beykoz vapurunda gencin saçlarını yakmıştı! Şüpheli adamın ifadesi pes dedirtti
Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli güreşçi Taha Akgül'den 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya sözü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA