Milli güreşçi Taha Akgül’den 2024 Paris Olimpiyatları’nda altın madalya sözü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Serbest Stil Güreş Milli Takımı'nın ASKİ Sporlu güreşçileri, Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi, yurda döndü.

Milli güreşçiler için Esenboğa Havalimanı'nda mehteran takımı ile karşılama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonda milli güreşçiler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda 3'üncü olan milli güreşçi Taha Akgül, son 2 yılın Avrupa, geçen yılın da dünya şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Bu sene de hedef tabi ki altın madalya ile olimpiyat kotası almaktı. Bronz nasip oldu. Geçen sene finalde yendiğim İranlı rakibime yarı finalde talihsiz bir müsabaka ile kaybettim. Bu sene Avrupa şampiyonluğuyla yoluma devam ettim. Çok iyi hazırlandım, o süreci çok iyi yönettim. Olimpiyat kotası ve bronz madalyanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çetin müsabakalar yapıldı. Olimpiyat öncesi dünya şampiyonaları her zaman en zor müsabakalardır. Sıkletimizde 40'ya yakın sporcu vardı, çok zorlu bir dünya şampiyonası geçirdik. Gerekli dersleri çıkartarak Paris 2024'e daha iyi hazırlanacağız. 2 kota ile döndük. İnşallah serbest takımı olarak 6'da 6 ile gitmek nasip olur. Grekoromen takımımıza da başarılar diliyorum. Paris'te milletimize altın sözü verelim tekrar" ifadelerini kullandı.