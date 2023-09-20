Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin karşısında -CANLI-
Giriş Tarihi: 20.9.2023 07:51 Son Güncelleme: 20.9.2023 08:00

Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin karşısında -CANLI-

Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin karşısında -CANLI-

Son dakika haberi: A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaşıyor. Maçta üçüncü set oynanıyor.

Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geliyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşma TSİ 07.00'de başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Filenin Sultanları, gruptaki ilk 2'de olmak ve olimpiyatlara gitmenin hedefinde.

İLK SET: Türkiye: 25 - 16 Arjantin

İKİNCİ SET: Türkiye: 22 - 25 Arjantin

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında olacak.

3 grupta, 3 farklı ülkede oynanacak olimpiyat elemelerinde diğer gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Son dakika | Bakü duyurdu: Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçtiler! Karabağ'da antiterör operasyonu
Karabağ’daki antiterör harekatı Fransa’yı rahatsız etti: Azerbaycan’a alçak iftira!
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İBB’de 30 yıl sonra grev kararı!
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
Okan Buruk müjdeyi verdi! Kopenhag maçında oynayabilecek...
‘Özel hayatım kızım ve işimden ibaret’
Elazığ’da petrol heyecanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin karşısında -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA