Son dakika! Filenin Sultanları Arjantin karşısında -CANLI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşma TSİ 07.00'de başladı ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Filenin Sultanları, gruptaki ilk 2'de olmak ve olimpiyatlara gitmenin hedefinde.

İLK SET: Türkiye: 25 - 16 Arjantin

İKİNCİ SET: Türkiye: 22 - 25 Arjantin

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında olacak.

3 grupta, 3 farklı ülkede oynanacak olimpiyat elemelerinde diğer gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD