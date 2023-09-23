Ali Cengiz, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde

Avrupa 2'ncisi ve Dünya 3'üncüsü olan milli güreşçi Ali Cengiz, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kilo yarı finalinde Kazakistan'dan Nursultan Tursynov ile karşılaştı. Rakibini tuşla mağlup eden Ali Cengiz, adını finale yazdırırken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na da kota aldı.

İlk turda Finlandiyalı Toni Heikki Metsomaeki'yi (7-3), 2. turda ise Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ukraynalı Zhan Belenyuk'u 3-1 yenen Ali Cengiz çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu turda ise dünya 2.'si Özbek Jalgasbay Berdimuratov'u da 3-3'ten son puan avantajıyla yendi. Yarı finalde Kazakistanlı Nursultan Tursynov'u da durum 4-3 iken kontra oyunla rakibini tuşla yenerek altın madalya için finale yükseldi.

Milli güreşçi, finalde kendisi gibi geçen yıl Belgrad'da dünya 3.'sü olan Macar rakibi David Losonczi ile karşılaşacak.

Öte yandan 63 kiloda Enes Başar ilk turda Japon Ryuto İkeda'yı 9-0 yendi Avrupa Şampiyonu Gürcü Leri Abuladze'ye 4-3 yenildi. Rakibi finale yükseldiğinden repesajda Ukraynalı Oleksandr Hrushyn ile rakibini yenerse bronz madalya için Fransız rakibi Sebastian Clement ile karşılaşacak.

67 kiloda Murat Fırat ilk turda Olimpiyat 3.'sü Ukraynalı Parviz Nasıbov'u 8-1 yendi 2. turda Ermeni rakibi Slavik Galstyan'a yenildi.