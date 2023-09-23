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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:59 Son Güncelleme: 23.9.2023 23:59

Eskrimci Tolga Aslan, Bulgaristan’da gümüş madalya kazandı

İHA
Eskrimci Tolga Aslan, Bulgaristan’da gümüş madalya kazandı

Eskrimci Tolga Aslan, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Satellite Turnuvası’nda erkekler kılıç kategorisi finalinde Macar rakibi Krisztian Raab’a 15-6 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bugün başlayan Satellite Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde eskrimci Tolga Aslan, organizasyonu 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. 2023-2024 yurt dışı turnuva sezonun ilk organizasyonunu madalya ile karşılayan sporcu bugün gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu; ön eleme turlarını başarıyla tamamladıktan sonra tablo-64'ü maç yapmadan geçerek, t-32'de karşılaştığı İtalyan Salvatore Pugliese'yi 15-8, t-16'da İspanyol Rogelio Caballero'yu 15-7 ve çeyrek finalde Meksikalı sporcu Gibran Zea'yı 15-6 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda da Venezuelalı Eliecer Romero'yu 15-14 yenerek finale yükselen Aslan, finalde Macar Krisztian Raab'a 15-6 yenilerek gümüş madalya elde etti.

Öte yandan bugün aynı organizasyonda piste çıkan diğer eskrimciler Kerem Çağlayan 10., Muhammed Furkan Kalender 12., Enes Talha Kalender 18., Furkan Yaman 19., Nedim Semih Mescioğlu 28., Alper Taş 31., Özkan Zorlu Yıldırım 32., Arda Tanerler 33. ve Toprak Altınçekiç mücadelesini 50. sırada tamamladı.

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Eskrimci Tolga Aslan, Bulgaristan’da gümüş madalya kazandı
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