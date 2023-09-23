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Giriş Tarihi: 23.9.2023 16:36

MotoGP'nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

AA
MotoGP’nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin kazandı.

Sezonun 13. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Greater Noida kentindeki 5 kilometrelik Buddh Uluslararası Pisti'nde yapıldı. Yarışı ilk sırada bitiren Martin, 12 puanı hanesine yazdırdı. Bitiş çizgisini Martin'den 1.389 saniye sonra geçen Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ikinci, liderin 2.405 saniye gerisindeki Marc Marquez (Repsol Honda) üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonanın geride kalan bölümünde Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 takımı), Jorge Martin (Prima Pramac) ve Aleix Espargaro'nun (Aprilia) 2'şer, Alex Rins'in (LCR Honda Castrol) ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Yarın TSİ 13.00'teki 24 turluk Hindistan Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 292 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 259
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 223
4. Brad Binder (Güney Afrika): 179
5. Aleix Espargaro (İspanya): 160

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MotoGP'nin Hindistan ayağındaki sprint yarışında Martin birinci oldu
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