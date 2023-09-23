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Giriş Tarihi: 23.9.2023 23:53 Son Güncelleme: 23.9.2023 23:53

Selçuk Can, dünya üçüncüsü!

İHA
Selçuk Can, dünya üçüncüsü!

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda mücadele eden Selçuk Can, bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda milli güreşçi Selçuk Can, Bulgar rakibi Stoyan Kubatov ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Selçuk Can, bronz madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçinin aldığı bu madalya, Türk Milli Takımı'nın şampiyonadaki bu sene üçüncü bronz madalyası oldu.
Geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş Milli Takımı'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk bronz madalya, Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya ve Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan Rıza Kayaalp gümüş madalya almıştı.

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Selçuk Can, dünya üçüncüsü!
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