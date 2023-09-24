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Giriş Tarihi: 24.9.2023 10:09 Son Güncelleme: 24.9.2023 11:23

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'na namağlup gidiyor!

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’na namağlup gidiyor!

Dün Japonya'yı yenerek 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Filenin Sultanları, grubun yedinci ve son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Rahat bir maç çıkaran Milliler, Belçika'yı setlerde 3-0 mağlup etti. Grupta 7'de 7 yapan Filenin Sultanları, böylece elemeleri namağlup bir şekilde tamamlamış oldu.

Önce Milletler Ligi ve daha sonra Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün de Japonya'yı mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Millilerimiz, grubun son maçında Belçika'yı da 3-0 mağlup etti.

FİLENİN SULTANLARI GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADI

Gruptaki 7 maçını da kazanan Filenin Sutlanları, böylece elemeleri namağlup bir şekilde tamamlamış oldu.

İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-14 BELÇİKA

İKİNCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-20 BELÇİKA

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25- 21 BELÇİKA

Üst üste 22. galibiyetini alan Milliler, tarihinde üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın elemelerdeki kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .

Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle;

16 Eylül Cumartesi

Türkiye 3-0 Porto Riko

17 Eylül Pazar

Türkiye 3-0 Bulgaristan

19 Eylül Salı

Türkiye 3-1 Peru

20 Eylül Çarşamba

Türkiye 3-1 Arjantin

22 Eylül Cuma

Türkiye 3-0 Brezilya

23 Eylül Cumartesi

Türkiye 3-1 Japonya

24 Eylül Pazar

Türkiye 3-0 Belçika

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Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'na namağlup gidiyor!
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