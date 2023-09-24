Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’na namağlup gidiyor!

Önce Milletler Ligi ve daha sonra Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün de Japonya'yı mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Millilerimiz, grubun son maçında Belçika'yı da 3-0 mağlup etti.
FİLENİN SULTANLARI GRUBU NAMAĞLUP TAMAMLADI
Gruptaki 7 maçını da kazanan Filenin Sutlanları, böylece elemeleri namağlup bir şekilde tamamlamış oldu.
İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-14 BELÇİKA
İKİNCİ SET SONUCU: TÜRKİYE 25-20 BELÇİKA
ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: TÜRKİYE 25- 21 BELÇİKA
Üst üste 22. galibiyetini alan Milliler, tarihinde üçüncü kez olimpiyatlarda mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın elemelerdeki kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Kübra Akman, Aslı Kalaç
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç
2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .
Filenin Sultanları'nın maç programı şöyle;
16 Eylül Cumartesi
Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül Pazar
Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül Salı
Türkiye 3-1 Peru
20 Eylül Çarşamba
Türkiye 3-1 Arjantin
22 Eylül Cuma
Türkiye 3-0 Brezilya
23 Eylül Cumartesi
Türkiye 3-1 Japonya
24 Eylül Pazar
Türkiye 3-0 Belçika