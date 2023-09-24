Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’na namağlup gidiyor!

Önce Milletler Ligi ve daha sonra Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, tüm dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dün de Japonya'yı mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan Millilerimiz, grubun son maçında Belçika'yı da 3-0 mağlup etti.