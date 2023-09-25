Bakan Bak’tan Milli Para Atıcı Erhan Coşkuner’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nda, 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde elde ettiği dereceyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan Milli para atıcı Erhan Coşkuner'i yayımladığı mesajla kutladı.
BAKAN BAK, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:
"Peru'nun başkenti Lima'da devam eden WSPS Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 disiplininde elde ettiği dereceyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası alan Milli para atıcı Erhan Coşkuner'i kutluyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."