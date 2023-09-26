Gedson’dan Şenol Güneş’e müjde

UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynanan maçta omzundan sakatlanan Portekizli yıldız Gedson Fernandes, ligdeki Kayserispor maçında riske edilmemiş ve Şenol Güneş tarafından kadroya alınmamıştı.
GEDSON'DAN MÜJDE
Bu hafta dinlenen ve tedavisine devam edilen Gedson Fernandes'in iyileşme sürecinin iyi gittiği ve çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Portekizli orta saha, Adana Demirspor mücadelesi için yapılan antrenmanda yer aldı.
Yıldız oyuncu, 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak müsabakada ilk 11'deki yerine geri dönebilecek.