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Giriş Tarihi: 1.10.2023 12:01

Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde Slovenya'ya mağlup oldu

AA
Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri’nde Slovenya’ya mağlup oldu

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Slovenya 3 - 0 Türkiye

Salon: Yoyogi
Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Slovenya: Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut (Kovacic, Mujanovic)
Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz)

Setler: 28-26, 30-28, 25-22
Süre: 97 dakika

Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28'lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti. Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2'ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti.

Slovenya'dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı. Bu sonuçla grupta Slovenya 2'de 2 yaparken, milliler ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde Slovenya'ya mağlup oldu
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