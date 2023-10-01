Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri’nde Slovenya’ya mağlup oldu

Salon: Yoyogi

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Slovenya: Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut (Kovacic, Mujanovic)

Türkiye: Yiğit Gülmezoğlu, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Arslan Ekşi (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Arda Bostan, Faik Samet Güneş, Yasin Aydın, Kaan Gürbüz)

Setler: 28-26, 30-28, 25-22

Süre: 97 dakika

Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28'lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti. Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2'ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti.

Slovenya'dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı. Bu sonuçla grupta Slovenya 2'de 2 yaparken, milliler ilk mağlubiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.