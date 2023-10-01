Sümeyye Boyacı SABAH Spor’a konuştu! "Büyük hikayemi daha yazmadım"

Sümeyye Boyacı; doğuştan olmayan kollarına inat, azmiyle havuzdan çıkardığı madalyalarla umudun adı oldu. Paralimpik sporcu, 5 yaşında tanıştığı yüzme sporuyla Türkiye'ye Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandırdı. Başarı için hayatta bahaneye yer olmadığını ortaya koyarken, 20 yıllık hayatına sığdırdıkları herkese örnek olsun diye belgesel oldu.

Allianz Türkiye'nin katkılarıyla çekilen 4 bölümlük 'Kulvar' adını taşıyan film, Youtube'ta izleyicilerin beğenisine sunulurken, Sümeyye'nin ortaya koyduğu başarı öyküsünün büyüklüğü de bir kez daha gözler önüne serildi. Başarılı sporcuya, "Size göre belgeselin en güzel yeri neresi" diyerek başlıyoruz sorularımıza ve "En kıymetli kısmı benim için emek harcayan ve bana bu yolda eşlik eden insanların beni anlattığı kısım. Onore oldum" yanıtını alıyoruz.

'Peki devamı çekilir mi?' dediğimizde ise yarışmacı ve iddialı kimliğini bir kez daha ortaya koyuyor:

"Belgesel henüz hayatımın fragmanı. Yakında çok daha büyük başarılar elde edip daha büyük bir hikâye yazmak istiyorum."

"GERÇEK BAŞARI PES ETMEMEK"

Tokyo Olimpiyatları'nda 4. olarak madalyayı kaçıran Sümeyye, Paris 2024'te mücadele etme hakkını kazandı. Hedefi de büyük hikâyesini yazmak için, koleksiyondaki eksik parça olan olimpiyat madalyasını boynuna takmak. Ama onun başarı kriteri artık çok farklı:

"Türk sporcularının en büyük hatalarından biri, madalya alamadığınızda, başarısız addedilmeniz. Türk sporcular duygusal yaklaşıyoruz duruma. Ben bunu Tokyo'dayken (olimpiyatlar) kırdım. 4. oldum, tuvalete geçtim, ağlamaya çalışıyorum olmuyor, zorladım olmuyor. Fark ettim ki her şey yeni başlıyor. Asıl başarı kaybetmekle kazanmak arasında yaşananlar. Pes etmeden antrenmana dönmek ve aynı sevgiyle işini yapmak, başarı bu."