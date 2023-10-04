Vestel’in voleybola yatırımları yeni sezonda da sürecek

Son 7 yılda Türk voleybolu ile özdeşleşen, Türk sporunun en önemli destekçilerinden Vestel, 2023-24 sezonunda da Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ana sponsoru olarak voleybol yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Vestel CEO'su Ergün Güler, sürdürülebilirlik yaklaşımları ve sorumlu şirket anlayışları kapsamında her zaman toplumsal fayda yaratmayı önceliklendirdiklerini belirterek, Vestel'in uzun yıllardır spor ile iç içe geçen bir marka olmayı başarmasının, bu yaklaşımın en somut örneği olduğunu dile getirdi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1933'te Ankara Hipodromu'ndaki Cumhuriyet'in 10. Yıl Nutku'nda ifade ettiği spora olan yaklaşımından ilham aldığını vurgulayan Güler, "Ülkemizi 'muasır medeniyetler seviyesinin' de üstüne çıkarmak için en önemi bileşenlerden birinin spor olduğunun bilincindeyiz. Ne mutlu ki bu bilinci sadece kendi ekosistemimizde değil, ülke genelinde yayma yolunda çok ciddi mesafe kat ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Türk sporunu ve sporcularını layık oldukları mertebelere çıkarmak, başarılarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Son yıllarda başta voleybol olmak üzere, futbol, cimnastik, engelli sporcular, hentbol ve yelken dallarında hayata geçirdiğimiz birlikteliklerimiz Türkiye'nin, sporun pek çok dalında markalaşmasına hız kazandırdı" diye konuştu.



"FİLENİN SULTANLARI ARTIK BİR DÜNYA MARKASI"

2016-17 sezonundan bu yana voleybolun destekçisi olduklarını, bu süreçte voleybol ile özdeşleşirken Türk voleybolunun dünya genelinde tanınmasına da öncülük ettiğini kaydeden Ergün Güler, "2016-2017 sezonunda Sultanlar Ligi'ne adımızı verdik. Bugüne dek pek çok önemli projeye imza atarak hem ülkemize hem de dünyaya bu spor dalını tanıtıp sevdirirken sporcularımızın da en büyük manevi destekçisi olduk. Desteğimiz ilk günden bu yana sponsorluk ile sınırlı kalmadı. Önemli maçlarda takımımızın yanında olduk, iletişim çalışmalarımız ve reklam filmlerimizle farkındalık yaratmaya odaklandık. 'Filenin Sultanları'na olan inancımızı ve Türkiye'nin bir voleybol ülkesi olduğunu anlatan 'Biz Voleybol Ülkesiyiz' kampanyamızın ardından marşımız herkesin diline pelesenk oldu. Bugün Vestel voleybolla, voleybol Vestel ile anılır hale geldi" ifadelerini kullandı.

Öncelikli hedeflerinin voleybolun Türkiye'nin en başarılı spor dalı haline gelmesi, Cumhuriyet tarihinin en önemli kadın hareketi olarak gördükleri kadın voleybolunun da hak ettiği noktaya ulaşması olduğunun altını çizen Güler, voleybola ilginin artmasını sağlarken 'Filenin Sultanları'nın topluma rol model olmasına vesile olduklarını söyledi. Bugün Voleybol Kadın Milli Takımı'nın dünya çapında bir markaya dönüştüğünü hatırlatan Güler, Vestel'in açtığı yoldan ilham alan 30'a yakın büyük markanın bugün Türk voleybolunun destekçisi haline geldiğini, bu duruma öncü olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.



"YENİ DÖNEMDE DE TÜRK VOLEYBOLUNUN EN ÖNEMLİ DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Filenin Sultanları'nı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Ergün Güler, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile sponsorluk sözleşmelerini 3 yıl daha yenilediklerini, yeni dönemde de Türk voleybolunun en önemli destekçilerinden biri olacaklarını belirtti. Güler, "Yeni dönemde de TVF'nin ana sponsorları arasında yer alacağız. Voleybol Kadın Milli Takımı'mıza desteğimizi farklı alanlarda devam ettirirken, Erkek Milli Takımı'mızın göğüs sponsoru olarak formalarında yer almayı da sürdüreceğiz" dedi.



Voleybolun mabedi olarak anılan 'TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun bu sezonda da tüm voleybolseverlerin ve sporcuların adresi olmayı sürdüreceğini kaydeden Güler, İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Salonu'nun da bundan böyle "TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi" olarak anılacağını ifade etti.



"FİLENİN EFELERİ DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK"

Gelecek dönemde hem altyapıdan yeni sporcu yetişmesini hem de Türk voleybolunun markalaşma serüveninin Erkek Voleybol Milli Takımı'nın başarıları ile devam edeceğini temenni ettiklerini belirten Güler, "Eminiz ki Filenin Efeleri de önümüzdeki dönemde tıpkı kadın voleybolcularımız gibi daha da büyük başarılara imza atacaklar" diye konuştu.



Türkiye'nin genç yeteneklerine, sporcularına ve onların mücadeleci ruhuna tüm kalpleriyle inandıklarını hatırlatan Ergün Güler, "Bu anlayışla ve sporun, toplumun gelişimi açısından sahip olduğu kritik önemin bilinciyle spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Geçtiğimiz dönemde cimnastikte sporcularımız bizlere ilkleri yaşatmayı sürdürdü. Bu noktada Paris Olimpiyatları için çok heyecanlıyız. Tüm sporcularımızı gönülden destekliyoruz. Bedensel engelli sporcularımızın elde ettiği başarılar da göğsümüzü kabartıyor. Desteklediğimiz tüm spor dallarında yeni başarı hikayeleri yazılması için elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz" dedi.



TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ: ANLAŞMANIN HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, "Vestel ile 2016-2017 voleybol sezonunda başlayan değer ortaklığımıza bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Vestel bugüne kadar; Türkiye Voleybol Federasyonu'na ana sponsorluğuyla destek verdi ve dünyanın en iyi ligi olan Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru oldu. Vestel, imzaladığımız yeni anlaşmamız kapsamında Filenin Sultanları'nın ana sponsoru, Filenin Efeleri'nin de göğüs sponsoru olmaya devam edecek. Vestel, voleybola ulusal ve uluslararası alanda her daim ev sahipliği yapan TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun isim sponsorluğunun yanına, İzmir'deki TVF Atatürk Voleybol Salonu'nun da isim sponsorluğunu ekleyerek destek olmaya devam ediyor. İzmir'de bulunan salonumuzun adı bundan böyle 'TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi' olarak anılacak. Vestel'in uzun yıllardır Türk voleybolunun yanında olması, başarılarımıza ortak olması bizlere güç ve ilham vermeye devam ediyor. Sizlerin huzurunuzda bir kez daha, başta Vestel CEO'su Ergün Güler olmak üzere tüm Vestel ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.