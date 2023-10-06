Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Giriş Tarihi: 6.10.2023 22:30

F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

F1 Katar Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sıralama turlarında 1 dakika 23.778 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebin sahibi oldu.

Hollandalı sürücünün 0.441 saniye arkasındaki George Russell (Mercedes) ikinciliği, pisti 0.527 saniye yavaş turlayan takım arkadaşı Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncülüğü elde etti.

Katar Grand Prix'sinin sprint sıralama turu yarın TSİ 20.30'da düzenlenecek. 57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı: 30 terör hedefi imha edildi
HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Türkiye'yi karaladı! PKK'ya destek çıktı
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
Mezarlıkta panik anları! Oğlunun kabrinin son halini görünce yığıldı kaldı!
SON DAKİKA | MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde suikast sorumlusu etkisiz hale getirildi
Bakan Özhaseki duyurdu: "Yerinde Dönüşüm"de flaş gelişme! Kredi ve hibe miktarı artırıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kahramanlar Operasyonu’nda Yunan izi! Lavrion Kampı’nda eğitim almışlar!
SON DAKİKA | HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA