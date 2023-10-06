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Giriş Tarihi: 6.10.2023 09:49

Filenin Efeleri, Finlandiya'yı 3-2 yendi

DHA
Filenin Efeleri, Finlandiya’yı 3-2 yendi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında yarın saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.

TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)

FİNLANDİYA: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)

SETLER:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8

SÜRE: 2 saat 8 dakika

(FOTOĞRAFLI)

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Filenin Efeleri, Finlandiya'yı 3-2 yendi
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