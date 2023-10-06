Filenin Efeleri, Finlandiya’yı 3-2 yendi

Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında yarın saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.
Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.
TÜRKİYE: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan ( Volkan (L), Berkay (L), Kaan, Yasin, Arda, Yunus Emre)
FİNLANDİYA: Zhbankov, Tervaportti, Suihkonen, Haapaniemi, Jokela, Marttila (Köykka (L), Breilin (L), Hannien, Nikula, Ivanov)
SETLER:25-22, 25-23, 23-25, 23-25, 15-8
SÜRE: 2 saat 8 dakika
(FOTOĞRAFLI)