Filenin Efeleri, Finlandiya’yı 3-2 yendi

Filenin Efeleri, bu sonuçla B Grubu'nda 2. galibiyetini aldı. Milliler elemelerdeki altıncı maçında yarın saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.