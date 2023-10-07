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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Dünyanın gözü bu yarışta

Dünyanın gözü bu yarışta

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile 190 ülkenin gözü Türkiye’ye çevrilecek

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın başlıyor… 15 Ekim'de sona erecek olan ve toplam bin 235 km'lik güzergâhtan oluşan yarış, 190 ülkeden 650 milyon haneye ulaşmayı hedefliyor… Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turun Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yaptığını belirtirken şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bisiklet ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl, bisiklet federasyonu için ülkenin en iyi yıllarından biri. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır organizasyonlar yaptık. Olimpiyat kotası da önümüzdeki ay bitiyor, kotayı da almış olacağız. Bu yıl sportif açıdan tarihi bir yıl. Bisikletçilerin gözü hep burada. Bu da turun önemini ve özelliğini artırıyor."

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Dünyanın gözü bu yarışta
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