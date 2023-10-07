Dünyanın gözü bu yarışta

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile 190 ülkenin gözü Türkiye’ye çevrilecek
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın başlıyor… 15 Ekim'de sona erecek olan ve toplam bin 235 km'lik güzergâhtan oluşan yarış, 190 ülkeden 650 milyon haneye ulaşmayı hedefliyor… Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, turun Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yaptığını belirtirken şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımıza, bisiklet ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl, bisiklet federasyonuiçin ülkenin en iyi yıllarındanbiri. Cumhuriyetimizin 100.yılına yakışır organizasyonlaryaptık. Olimpiyat kotası da önümüzdeki ay bitiyor, kotayı da almış olacağız. Bu yıl sportif açıdan tarihi bir yıl. Bisikletçilerin gözü hep burada. Bu da turun önemini ve özelliğini artırıyor."