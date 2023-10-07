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Giriş Tarihi: 7.10.2023 22:49

Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu

Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Katar Grand Prix'sinde, Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenen sprint yarışı sonucunda Verstappen, 2023 sezonu Formula 1 şampiyonluğunu garantiledi.

Katar'daki sprint yarışını ilk 6 içinde bitirmesi halinde Verstappen, şampiyonluğunu ilan edecekti.

Sprint yarışını, McLaren'in Avustralyalı sürücüsü Oscar Piastri ilk sırada tamamlarken Verstappen ikinci sırada, McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ise üçüncü sırada bitirdi.

Verstappen, sprint yarışında aldığı puanlarla yarınki Katar yarışı dahil 6 Grand Prix öncesinde rakiplerinin kapatamayacağı puan farkına ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Katar'daki 57 turluk yarış ise yarın TSİ 20.00'de start alacak.

Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Yarınki Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 407 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 223

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 194

4. Fernando Alonso (İspanya): 174

5. Carlos Sainz (İspanya): 153

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Max Verstappen, üst üste 3. kez Formula 1 dünya şampiyonu oldu
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