Ölüdeniz Open Water yarışlarına büyük katılım oldu

Fethiyede İlçe gençlik spor müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Fethiye Spor Fest Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ölüdeniz Open Water yarışmalarına büyük ilgi oldu. Güneşli güzel bir havada Ölüdenizin muhteşem manzarasında 1.5 kilometrelik ilk etap yarışmanın startını Fethiye İlçe Gençlik spor müdürü Harun Reşit Yiğit Fethiye Sahil Güvenlik komutanı yüzbaşı Burak Akanpınar ve Kumburnu Beach Of Lagoon koordinatörü Burak Ardahan verdiler.

Yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgi gösterdiği cep telefonları ile görüntülediği yarışmalar sırasında denizden ve karadan sağlık ve güvenlik önlemleri de alındı. Yamaç paraşütleri ile gökyüzünde uçan paraşütçülerinde havadan izlediği yüzme yarışlarında sporcular kıyasıya bir mücadele gösterdi. Yarışmalarda 3 kilometre, 6 kilometre ve bayrak yarışları da organizeye ilgiyi arttırdı. İlk kez Ölüdenizden Kelebekler vadisine 6 kilometrelik Ölüdeniz Open Water yarışması da yapılıyor.

Fethiye Gençlik ve spor müdürü Harun Reşit Yiğit yaptığı açıklamada "Spor Fest kapsamında gerçekleştirdiğimiz uluslararası Ölüdeniz Open Water yarışmalarına yoğun ilgi oldu.4 kategoride gerçekleştirilen yarışmalara yurt içi ve yurt dışından 7'si engelli bin 217 sporcu katılmaktadır. Ekim ayında turizmin süresinin uzatılması adına yaptığımız bu yarışmalar yöremize ciddi katkı sağlamaktadır. Destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.