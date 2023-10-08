Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, SABAH Spor’a konuştu: Fotoğraf çekin, yarışı yaşayın

KAMUOYU DESTEĞİ GELİŞİM İÇİN ŞART

Başkan, SABAH SPOR aracılığıyla çağrıda da bulundu: "Kamuoyu desteği olmayan hiçbir spor gelişemez. O yüzden özellikle etapların olduğu şehirlerdeki halkımızı desteğe davet ediyoruz. Hem izlesinler hem de cep telefonlarıyla bile olsa çektikleri yarış fotoğraflarıyla para ödüllü yarışmamıza katılsınlar." Yarışmada 1.lik ödülü 25.000 TL, 2.lik ödülü 15.000 TL, 3.lük ödülü 10.000 TL. Federasyon özel ödülü 7.500 TL olarak belirlendi. En fazla 3 eser 4.000 TL mansiyon ödülü kazanacak.

ÜLKEMİZDE ARTIK VELEDROM VAR

Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nu puan klasmanı şampiyonu olarak tamamlayan ve TUR'da da 2 kez Yeşil formayı kazanan Jasper Philipsen, belgeseli yapılan dünyanın en hızlı bisikletçi Mark Cavendish de turda pedal çevirecek. Müftüoğlu'na, bizim sporcularımızdan beklentilerini soruyoruz cevabı iddialı: "Bu yarışmada 4 mayo var (Turkuvaz mayo-Genel klasman birincisi, Yeşil mayo-En iyi sprinter, Kırmızı mayo-tırmanış birincisi, Beyaz mayo Türkiye güzellikleri primi lideri) bunlardan biri bizim sporcularımızın olur diye düşünüyorum. Bu yıl tarihi bir yıldı. Bir gümüş, bir bronz madalya aldık. Bu demek ki artık madalyalar uzak değil. Olimpiyatlarda da madalya almak istiyoruz. Ülkede artık Veledrom var. (Konya) Veledrom bisikletin mabedidir. Orada çok sporcu yetişecek."

TÜRKİYE'NİN MARKASI

Müftüoğlu, bu yarışın tüm kurumların ortak markası olduğunu belirtip, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yeni yüzyıl vizyonuna yakışır şekilde Spor Bakanımız, Kültür Bakanlığımız, İçişleri bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve valiliklerimizle birlikte koordineli şekilde çalışıyoruz. Tüm kurumlarımızın markası olan bu yarış Türkiye'nin spor alanında geliştirdiği en büyük projelerden biri" dedi.

5 KITA 190 ÜLKE BİZİ İZLEYECEK

Tur'un Türkiye'nin tanıtımı için önemini sorduğumuz Müftüoğlu, "Organizasyonumuz, yarından itibaren 5 kıtada, 190 ülkede yayınlanacak. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmıştık. Bu yıl çok daha fazlasına ulaşacağız. Depreme rağmen bu turun yapılması, ülkemizin 100. yıl vizyonunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ALANYA'DAN İSTANBUL'A 2023 PARKURU

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya-Antalya (135 km)

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer-Kalkan (166,5 km)

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye-Fethiye (Babadağ) (104,1 km)

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye-Marmaris (165,3 km)

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris-Yalıkavak (180,6 km)

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum-Selçuk (193,3 km)

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk-Manisa-İzmir (159,8 km)

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul-Sultanahmet (130,5 km)