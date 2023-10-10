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Giriş Tarihi: 10.10.2023 20:13

Fethiye-Babadağ etabını Kazak Lutsenko kazandı

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Fethiye-Babadağ etabını Kazak Lutsenko kazandı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 104,1 kilometre’lik Fethiye (Babadağ), etabını Kazakistan’ın Astana takımından Alexey Lutsenko dereceyle ilk sırada tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) üçüncü gününde 104,1 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı tamamlandı.

Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar 1900 rakımlı Babadağ zirvesinde yarışı tamamladı. 'Kraliçe' etabı olarak tanımlanan parkurda yarışmacılar büyük mücadele gösterdi. Etabın son metrelerindeki yüzde 10,4'lük eğim, UCI yol bisikleti tarihinin en dik yokuşu olarak kayıtlarda yerini aldı. 'Kraliçe' etabında son 18 kilometreye 2,5 saatte gelen bisikletçiler, zorlu tırmanış bölümünü 1 saatten fazla zamanda tamamladı. Mücadeleyi Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko 3.34.17'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilecek startla bisikletçiler; Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'e ulaşacak. 165,3 kilometrelik parkur, Marmaris'teki Abdi İpekçi Parkı'nda sona erecek.

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Fethiye-Babadağ etabını Kazak Lutsenko kazandı
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