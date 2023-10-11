Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon Vakıfbank!

VAKIFBANK 5'İNCİ KEZ ŞAMPİYON

Kadınlar Şampiyonlar Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, organizasyonda ise 5'inci kez mutlu sona ulaştı. 2009 yılından itibaren düzenlenen ve daha önceki adı Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası'nda 2013, 2014, 2017 ve 2021 yılında şampiyonluğa uzanan sarı-siyahlılar, 2023 yılı Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.



Süper Kupa'da 8'inci kez yer alan Fenerbahçe ise 4'üncü defa sahadan mağlup ayrıldı.