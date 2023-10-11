Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Vakıfbank!
Giriş Tarihi: 11.10.2023 21:56 Son Güncelleme: 11.10.2023 22:03

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Vakıfbank!

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası’nda şampiyon Vakıfbank!

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu. Kadınlar Şampiyonlar Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, organizasyonda ise 5'inci kez mutlu sona ulaştı.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Arina Federovtseva ve Stysiak ile etkili olan Fenerbahçe, birinci seti 25-23 önde kapatarak durumu 1-0 yaptı.

İKİNCİ SETİ VAKIFBANK KAZANDI

İkinci sete VakıfBank etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-siyahlılar, skoru 5-1 yapınca Fenerbahçe mola aldı. Moladan dönüşte oyun ritmini yavaş yavaş arttıran sarı-lacivertliler, bu sette ilk kez öne geçti: 14-13. Thompson'ın skorer kimliğiyle oyuna ağırlığını yeniden koyan VakıfBank, seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

ÜÇÜNCÜ SETTE F.BAHÇE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Üçüncü set oldukça dengeli bir oyuna sahne oldu. Bir ara Fenerbahçe farkı 4 sayıya çıkarsa da (15-11) VakıfBank, Gabi ile etkili olarak oyunda kalmayı sürdürdü. Ancak son bölümdeki bireysel hatalardan skor üreten sarı-lacivertliler, üçüncü seti 25-22 kazanarak yeniden öne geçti: 2-1.

VAKIFBANK OYUNA TUTUNDU

Dördüncü setin ortalarına doğru oyunda üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, Stysiak'ın etkili performansıyla skoru 15-11 yaptı. Zehra Güneş ve Thompson'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, dördüncü seti 25-23 kazanarak skoru eşitledi: 2-2.

Final seti karşılıklı hatalardan bulunan sayılarla başladı. VakıfBank farkı 3 sayıya (6-3) çıkarsa da Fenerbahçe rakibini yakalamayı (9-9) başardı. Final setinin son bölümü büyük çekişmeye sahne oldu. Thompson ile hücumda etkili olmayı sürdüren VakıfBank, seti 15-12 önde bitirdi ve maçı 3-2 kazandı. Geçen sezonu ligde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ile Kupa Volley kazananı VakıfBank'ı karşı karşıya getiren mücadeleden 3-2 galip ayrılan sarı-siyahlılar mutlu sona ulaştı.

VAKIFBANK 5'İNCİ KEZ ŞAMPİYON

Kadınlar Şampiyonlar Kupası karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen VakıfBank, organizasyonda ise 5'inci kez mutlu sona ulaştı. 2009 yılından itibaren düzenlenen ve daha önceki adı Türkiye Kadınlar Voleybol Süper Kupası'nda 2013, 2014, 2017 ve 2021 yılında şampiyonluğa uzanan sarı-siyahlılar, 2023 yılı Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.

Süper Kupa'da 8'inci kez yer alan Fenerbahçe ise 4'üncü defa sahadan mağlup ayrıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür
Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Azerbaycan ve İsrail
O Araplar yine hain
İngiliz bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganına terör nitelemesi
40 milyar dolarlık potansiyel
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması! Fırsatçılara nefes aldırmayacağız
Son dakika haberi: Abdullah Avcı Trabzon'da! Teknik ekibi belli oldu...
SON DAKİKA | AB'den Gazze açıklaması: İnsani durum vahim, desteğimizi artırmamız lazım
ARKADAŞINA GÖNDER
Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Vakıfbank!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA