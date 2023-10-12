Marmaris-Yalıkavak etabını Nico Denz kazandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) beşinci gününde 180,6 km olan Marmaris-Yalıkavak etabı başladı. Marmaris-Yalıkavak etabının startını, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Marmaris Atatürk Meydanı'ndan verildi.

Marmaris'te pedala basan bisikletçiler, zorlu Sakar rampasına çıkarak Menteşe'ye ulaştı. Hızlarını bir an olsun bile düşünmeyen sporculara Muğlalılar, ellerinde Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Marmaris'ten Yalıkavak'a 180,6 kilometre pedal çevirecek olan 150 yarışmacı Marmaris, Gökova, Muğla, Yatağan, Milas, Bodrum'u geçerek Yalıkavak'ta finişe ulaştı. Marmaris- Yalıkavak etabını Bora - Hansgrohe takımından Nico Denz kazandı. Tour of Türkiye 2023, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek.