Haber hattı

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Giriş Tarihi: 14.10.2023

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Simeone yeni meslektaşı Arda Turan'ı ziyaret etti
ATLETICO Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı ziyaret etti. Futbolculuk döneminde İspanyol ekibinde birlikte çalıştığı meslektaşına yaptığı paylaşımla teşekkür eden Turan, "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, hep de seveceğim" ifadelerini kullandı.

Ronaldo 'Bismillah' dedi penaltıyı gole çevirdi
PORTEKIZ Milli Takımı, dün EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Slovakya'yı 3-2 mağlup ederken müsabakaya Cristiano Ronaldo damga vurdu. Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı, takımı 1-0 öndeyken sahneye çıktı. 29. dakikada penaltı atışında topun başına geçen 38 yaşındaki futbolcu, iki kez 'Bismillah' diyerek vuruşunu gerçekleştirdi ve ağları sarstı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Ronaldo 72'de bir gol daha kaydederken, Portekiz gruptan çıkmayı garantiledi.

Sedat Üründül Koşusu'nu Alakont kazandı
YAZARIMIZ Ömer Üründül'ün 2016 yılında aramızdan ayrılan babası Sedat Üründül adına düzenlenen koşuda kazanan, Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı Alakont oldu. 3+ yaşlı İngiliz atlarının mücadelesi 1400 metre mesafe üzerinden çim pistte gerçekleşti. Alakont, beyaz bayrak ayna yaparak galip gelirken, bitiriş derecesi 1.22.85 olarak kayıtlara geçti.

Bodrum-Selçuk'ta kazanan Langellotti
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6'ncı gününde koşulan Bodrum-Selçuk etabı nefes kesti. Bitime 200 metre kala atağa kalkan Victor Langellotti ile genel klasman lideri Alexey Lutsenko'nun mücadelesinden Langellotti galip çıktı. 4.46.34'lük derecesiyle çizgiyi ilk sırada geçti. Şirince'den iniş sırasında BAE takımından Ryan Gibbons ile Green Project-Bardianicsf- Faizine'den bir sporcu kaza yaptı. İtalyan temcilsininin sporcusu, bariyerleri geçerek araziye düştü. 7. günde Selçuk-İzmir etabı gerçekleştirilecek.

Sultanlar Ligi'nde sezon Başkent'te start alıyor
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-24 sezonu, bugün Ankara'da start alacak. Sezonun açılış maçında PTT, Kuzeyboru'yu konuk edecek. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçın ilk servisi saat 13.00'te atılacak. İşte günün diğer programı: 14.00 Çukurova Bld-Muratpaşa Bld, 14.00 VakıfBank-Karayolları, 15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın BB, 17.00 Sarıyer Bld -Beşiktaş Ayos, 19.00 THY-Eczacıbaşı.

Lionel Messi ile Sanabria arasında 'tükürük' krizi
GÜNEY Amerika Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Arjantin'in, Paraguay'ı ağırladığı ve 1-0 kazandığı mücadeleye bir olay damga vurdu. 85'te konuk ekipten Sanabria, Messi'nin arkasına tükürdü. Yaşanan bu anlar kameraya yansırken maçın ardından Tangocu, "Soyunma odasında birinin tükürdüğünü söylediler. Çocuğun kim olduğunu bile bilmiyorum. Konuşmamayı tercih ediyoru" dedi. Sanabria ise görüntülere karşın Messi'ye tükürmediğini öne sürdü.

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