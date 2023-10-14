Haber hattı

ATLETICO Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone,Futbolculuk döneminde İspanyol ekibinde birlikte çalıştığı meslektaşına yaptığı paylaşımla teşekkür eden Turan, "İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım.ifadelerini kullandı.PORTEKIZ Milli Takımı, dün EURO 2024 Elemeleri J Grubu'ndamüsabakaya Cristiano Ronaldo damga vurdu. Suudi Arabistan kulüplerinden Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı, takımı 1-0 öndeyken sahneye çıktı. 29. dakikada penaltı atışında topun başına geçen 38 yaşındaki futbolcu, iki kez 'Bismillah' diyerek vuruşunu gerçekleştirdi ve ağları sarstı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.YAZARIMIZ Ömer Üründül'ün 2016 yılında aramızdan ayrılan babası Sedat Üründül adına düzenlenen koşuda kazanan,3+ yaşlı İngiliz atlarının mücadelesi 1400 metre mesafe üzerinden çim pistte gerçekleşti. Alakont, beyaz bayrak ayna yaparak galip gelirken,kayıtlara geçti.58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6'ncı gününde koşulan Bodrum-Selçuk etabı nefes kesti. Bitime 200 metre kala atağa kalkan Victor Langellotti ile genel klasman lideriŞirince'den iniş sırasında BAE takımından Ryan Gibbons ile Green Project-Bardianicsf- Faizine'den bir sporcu kaza yaptı. İtalyan temcilsininin sporcusu, bariyerleri geçerek araziye düştü. 7. günde Selçuk-İzmir etabı gerçekleştirilecek.VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-24 sezonu, bugün Ankara'da start alacak. Sezonun açılış maçında PTT, Kuzeyboru'yu konuk edecek.İşte günün diğer programı: 14.00 Çukurova Bld-Muratpaşa Bld, 14.00 VakıfBank-Karayolları, 15.30 Fenerbahçe Opet-Aydın BB, 17.00 Sarıyer Bld -Beşiktaş Ayos, 19.00 THY-Eczacıbaşı.GÜNEY Amerika Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Arjantin'in, Paraguay'ı ağırladığı ve 1-0 kazandığı mücadeleye bir olay damga vurdu.Yaşanan bu anlar kameraya yansırken maçın ardından Tangocu, "Soyunma odasında birinin tükürdüğünü söylediler." dedi. Sanabria ise görüntülere karşın Messi'ye tükürmediğini öne sürdü.