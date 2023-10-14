Nenehatun Ahmet Çalık Spor kompleksi açıldı! "Türk gençliğimize hayırlı olsun"

Darıca ve Türk sporuna yeni yıldızların kazandırılmasına imkan sağlaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Kocaeli Belediyesi ve Darıca Belediyesi'nin işbirliğinde kısa bir süre önce tamamlanarak amatör spor kulüplerinin hizmetine sunulan Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi'nin resmi açılışı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte açılışa katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sadettin Hülagü Mehmet Akif Yılmaz ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bizler de Darıca'mızı daha güçlü yarınlara hazırlamak için eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla canla başla çalışıyoruz. İşbirliği ve uyum içerisinde ilçemize birçok önemli eser kazandırdık. Her zaman üçlü olsun güçlü olsun dedik. Bu birlikteliğin en güzel sonuçlarından biri de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi olarak birlikte yaptığımız Nenehatun Amatör Spor Kompleksi oldu. Milli Sporcumuz Ahmet Çalık'ın adını verdiğimiz spor kompleksini inşa ederken ilçemizde bulunan amatör spor kulüplerinin de görüşlerini aldık. Ortak akılla güzel bir projeyi gençlerimizin hizmetine sunduk." dedi.

Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi Darıcamıza Türk gençliğimize hayırlı olsun. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta içi Uefa 2032 avrupa futbol şampiyonasını italya ile ortak düzenleneceğiz. Ayrıca Konya'da oynanacak Türkiye - Letonya maçı kazanarak 2024 avrupa şampiyonasına katılmak istiyoruz." dedi.



Konuşmaların ardında Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirdiler.