58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - Sultanahmet etabını Jasper Philipsen kazandı

CEO EVENT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖMER FARUK BESLİ: BABADAĞ ETABI BÜYÜK BİR SES GETİRDİ

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) organizasyonunu gerçekleştiren CEO Event'in genel müdür yardımcısı Ömer Faruk Besli, TUR'da son 5-6 yılın en sorunsuz organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023'ün sekizinci ve son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.

Tour of Türkiye'yi organize eden ekibin başında olan Ömer Faruk Besli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirten Ömer Faruk Besli, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında çok güzel bir yarış oldu. Özellikle Babadağ etabı büyük bir ses getirdi. Son 5-6 yılın en sorunsuz yarışını geride bıraktık. Bu TUR, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir organizasyon haline dönüşecektir" dedi.

Bu yıl nisanda yapılması planlanan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen TUR'un yeniden yapılmasıyla ilgili alınan kararı değerlendiren Besli, "Aslında nisan ayında yapmayı planladığımız TUR'u deprem felaketi sebebiyle bu tarihlerde yapmak durumunda kaldık. Kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun iradesiyle bu turun yapılmasına karar verildi. Önce federasyon tarafında etapların belirlenmesinden sonra son 70 gün kala biz devreye girdik. Çok hızlı çalışarak bu turu en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdik" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YAPILAN EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ"

Ömer Faruk Besli, her gün binden fazla kişinin yer değiştirdiği TUR'un Türkiye'deki en büyük spor organizasyonlarından biri olduğunu dile getirdi. Çok yoğun ve yorucu bir organizasyonun içinde olduklarını aktaran Besli, şunları kaydetti:

"400'ü sporcular ve teknik heyet olmak üzere yaklaşık bin 100 kişiyiz. Her gün 8 etapta ayrı bir şehre bu ekiple seyahat etmek durumunda kaldık. Her gün sadece 4-5 saatlik uyku süreleri ile yoğun bir çalışmada bulunduk. TUR, Türkiye'de yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri. Şehir şehir gezen ve bu kadar kişinin hareket ettiği büyük bir organizasyon. Alanya'da 8 gün önce başladık ve bugün İstanbul'dayız. Kimi zaman üşüdük kimi zaman çok sıcaktı. Sizlerle beraber 8 güzel etap geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine güzel bir yarış geçiririz."