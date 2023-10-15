58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul - Sultanahmet etabını Jasper Philipsen kazandı

Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Türkiye) genel klasman lideri olarak tamamladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı. TUR'un sona ermesiyle genel klasmanda dereceye giren bisikletçiler de belli oldu.
Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabını alarak önemli bir avantaj yakalayan Lutsenko, TUR sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu. Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.
TOUR OF TÜRKİYE, İSTANBUL-SULTANAHMET ETABIYLA SONA ERDİ
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin sekizinci ve son gününde 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı. Ayasofya Meydanı'ndan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın verdiği startla başlayan yarışta Ahırkapı'dan Kennedy Caddesi'ne inen bisikletçiler, Avrasya Tüneli'nden geçerek Anadolu Yakası'na ulaştı.
Üsküdar, Harem, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli, Kanlıca'dan geçen sporcular, Beykoz'a devam etti. Beykoz'un ardından Anadolu Feneri'nden dönen parkuru takip eden bisikletçiler, sahilden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kadar geldi. Buradan Avrupa Yakası'na taşınan yarış, Barbaros Caddesi, Beşiktaş, Karaköy, Galata Köprüsü'nden geçerek yeniden Tarihi Yarımada'ya ulaştı. Dünyanın en iyi bisikletçilerinin 8 etap ve toplam 1235,1 kilometrelik mücadelesi, Sultanahmet'te sona erdi. Sprint finişine sahne olan etabı, 2.57.28'lik derecesiyle Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen kazandı. Belçikalı bisikletçi, TUR 2023'teki 4, toplamdaki 7. etap zaferine ulaştı. Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol ikinci, İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi üçüncü oldu.
İKİ KEZ KITA DEĞİŞTİRİLDİ
Dünyanın kıtalar arası ilk bisiklet turu özelliğini taşıyan Tour of Türkiye'de bisikletçiler, iki kez kıta değiştirdi. Ayasofya Meydanı'nda başlayan yarışın, Avrasya Tüneli'nden Asya'ya taşınmasıyla bisikletçiler, iki farklı kıtada pedal çevirmiş oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise yeniden Avrupa'ya dönen mücadeleyle, Sultanahmet'te finiş yapıldı.
GENEL KLASMAN LİDERİ BABADAĞ'DA BELİRLENDİ
TUR 2023'te genel klasman liderliğini alan sporcu, Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabıyla belirlendi. Büyük bir mücadeleye sahne olan Tour of Türkiye'nin üçüncü gününde "Kraliçe" etap olan Babadağ tırmanışı gerçekleştirildi. Yarışı ilk sırada tamamlayan Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, rakiplerine ciddi bir zaman farkı attı. TUR 2023'teki ilk ve tek etap zaferini elde eden Lutsenko, son ana kadar liderliğini korudu. Genel klasman liderine verilen turkuaz mayo, toplam 30 saat 6 dakika 58 saniyelik derecesiyle Alexey Lutsenko'nun oldu. Bu sporcunun ardından genel klasmanda ikinci sırayı Lutsenko'nun 26 saniye gerisindeki Almanya temsilcisi Bora-Hansgrohe'den Ben Zwiehoff, üçüncü sırayı ise 51 saniye gerisindeki Astana'dan Harold Tejada aldı.
YEŞİL MAYO 3 YIL ÜST ÜSTE PHILIPSEN'İN
Belçikalı ünlü sprinter Jasper Philipsen, en iyi sprintçinin giydiği yeşil mayonun sahibi oldu. Bu yıl TUR'da 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, Tour de France'ın ardından TUR 2023'te de sprint liderine verilen yeşil mayoyu elde etti. Türkiye'de 2021 ve 2022'nin ardından bu yıl da yeşil mayoyu sırtına geçiren Philipsen, üst üste 3 yıl bu başarıyı elde etti.
EN İYİ TIRMANIŞCI JAY VINE
TUR 2023'ün en iyi tırmanışçısı Avustralyalı Jay Vine oldu. UCI dünya takımlar sıralamasında zirvede olan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Vine, Tour of Türkiye'nin yedinci gününde son 25 kilometrelik bölümde yaptığı atakla hem etap zaferi hem de kırmızı mayoyu aldı. Son etapta mayosunu koruyan Vine, TUR 2023'te "Dağların kralı" oldu.
BEYAZ MAYO SON ETAPTA BELLİ OLDU
Türkiye güzelliklerini simgeleyen beyaz mayo, son etapta sahibini buldu. TUR içinde birkaç kez el değiştiren beyaz mayo, son gün aldığı puanlarla Belçika'nın Tarteletto-Isorex takımından Belçikalı Mauro Verwilt'in oldu.
TAKIMLAR SIRALAMASI
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda takım sıralaması şöyle oluştu:
1- Bora-Hansgrohe (Almanya)
2- Green Project-Bardiani-Faizine (İtalya)
3- Burgos-BH (İspanya)
PHILIPSEN, TUR'DA 4 ETAP KAZANDI VE POGACAR'I GEÇTİ
Belçikalı sprinter bisikletçi Jasper Philipsen, bu yılki 19. etap zaferine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu yıl Tour de France'da yeşil mayoyu kazanma başarısı gösteren 25 yaşındaki bisikletçi, Türkiye'ye 15 etap zaferi alarak geldi. TUR 2023'ün ilk gününde Alanya-Antalya, ikinci gününde Kemer-Kalkan, dördüncü günde ise Fethiye-Marmaris etaplarını alan Philipsen, bugün de bitişi ilk sırada geçti. UCI organizasyonlarında bu yılki 19. etap zaferine ulaşan Philipsen, Tour of Türkiye öncesinde 17 etap zaferiyle dünyanın zirvesinde yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'ı da geride bıraktı.
CEO EVENT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖMER FARUK BESLİ: BABADAĞ ETABI BÜYÜK BİR SES GETİRDİ
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) organizasyonunu gerçekleştiren CEO Event'in genel müdür yardımcısı Ömer Faruk Besli, TUR'da son 5-6 yılın en sorunsuz organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen TUR 2023'ün sekizinci ve son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapıldı.
Tour of Türkiye'yi organize eden ekibin başında olan Ömer Faruk Besli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirten Ömer Faruk Besli, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında çok güzel bir yarış oldu. Özellikle Babadağ etabı büyük bir ses getirdi. Son 5-6 yılın en sorunsuz yarışını geride bıraktık. Bu TUR, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir organizasyon haline dönüşecektir" dedi.
Bu yıl nisanda yapılması planlanan ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle iptal edilen TUR'un yeniden yapılmasıyla ilgili alınan kararı değerlendiren Besli, "Aslında nisan ayında yapmayı planladığımız TUR'u deprem felaketi sebebiyle bu tarihlerde yapmak durumunda kaldık. Kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun iradesiyle bu turun yapılmasına karar verildi. Önce federasyon tarafında etapların belirlenmesinden sonra son 70 gün kala biz devreye girdik. Çok hızlı çalışarak bu turu en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdik" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE YAPILAN EN BÜYÜK SPOR ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ"
Ömer Faruk Besli, her gün binden fazla kişinin yer değiştirdiği TUR'un Türkiye'deki en büyük spor organizasyonlarından biri olduğunu dile getirdi. Çok yoğun ve yorucu bir organizasyonun içinde olduklarını aktaran Besli, şunları kaydetti:
"400'ü sporcular ve teknik heyet olmak üzere yaklaşık bin 100 kişiyiz. Her gün 8 etapta ayrı bir şehre bu ekiple seyahat etmek durumunda kaldık. Her gün sadece 4-5 saatlik uyku süreleri ile yoğun bir çalışmada bulunduk. TUR, Türkiye'de yapılan en büyük spor organizasyonlarından biri. Şehir şehir gezen ve bu kadar kişinin hareket ettiği büyük bir organizasyon. Alanya'da 8 gün önce başladık ve bugün İstanbul'dayız. Kimi zaman üşüdük kimi zaman çok sıcaktı. Sizlerle beraber 8 güzel etap geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine güzel bir yarış geçiririz."
"BABADAĞ ETABI ÇOK ZORDU"
Besli, TUR 2023'ün üçüncü gününde yapılan Fethiye-Fethiye (Babadağ) etabının kendilerini çok zorladığını dile getirdi. Deniz seviyesinde başlayan yarışın yaklaşık 2 bin metre rakımda sona erdiğini hatırlatan Besli, "Babadağ etabı çok zordu. Birçok tırı alana çıkaramadık. O gün bizim için TUR'un en çok yorucu ama aynı zamanda en çok keyif aldığımız etaplarından biri oldu. 24 saat hiç uyumadık. Sabah erken saatlerde ekiplerimiz dağa çıktı ve geceye kadar da yoğun bir çalışma içindeydiler. Etabın ardından sosyal medyaya ve haberlere baktığımızda aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızı gördük. Bunu yapıyor olmak bizim için çok önemli bir şey. Yıllar sonra anlatılacak bir anı oldu" değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN REKLAMINI BU KADAR YAPABİLEN BAŞKA BİR SPOR DALI YOK"
CEO Event Genel Müdür Yardımcısı Besli, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurguladı. TUR'un dünyanın 156 ülkesinde yayımlandığına değinen Besli, "24 takım, büyük bir çoğunluğu yabancı olan 165 sporcu ile 156 ülkeye yayılan bir spor organizasyonu. Sanırım Türkiye'nin reklamını bu kadar çok ülkeye aynı anda yapabilen başka bir spor dalı yok. Türkiye turizminin bisiklet sporuna büyük bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yeni yarışla ilgili hazırlıklara da değinen Besli, "Muhtemelen bu tur biter bitmez yetkililer yeni etapları çalışmaya başlayacaktır. 6 ay sonra tekrar beraberiz. Tahminim iki ya da üç ay içinde Babadağ gibi çok güzel yeni bir etap bulacağımıza inanıyorum. Yine Türkiye'nin başka noktalarında yine değişik tırmanmalara sahne olacak çok güzel yarışlar olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Bisiklet sporuna olan ilgilinin her geçen gün arttığını ifade eden Besli, yerel yönetimlerin kendilerine destek olduğunu vurgulayarak "Pandemiden sonra Türkiye'de bisiklet sporuna ciddi bir ilginin olduğunu gördük. Bu turda yerel yönetimlerin bisiklet turuna ne kadar önem verdiğini gördük. Tüm etaplarda bize destek oldular" diyerek sözlerini tamamladı.