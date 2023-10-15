Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı
Giriş Tarihi: 15.10.2023 11:55

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı

AA
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) sekizinci ve son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı.

Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Ayasofya Meydanı'ndan verildi.

Turun 130,5 kilometrelik İstanbul-Sultanahmet etabına, 24 takımdan 132 bisikletçi katılıyor. Yarışın bu etabında bisikletçiler, etabın 40,3. kilometresinde 3. kategori tırmanış prim kapısından geçecekler. Kapıyı ilk üç sırada geçen sporcular "dağların kralı" klasmanı için 5-3-1 puanı hanesine yazdıracak.

Yarışçılar, TUR 2023'ün son sprint kapısını 65,3. km'de kat edecekler. Bitime 41,2 km kala Türkiye Güzellikleri prim kapısından geçecek peloton, finişe doğru mücadele edecek. Yarış öncesinde Spor Toto Takımı ile bir araya gelen Bakan Bak ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Müftüoğlu sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu’na 3 ilden büyük şok
Ayşenur ablası devreye girdi
İsrail sonrası yeni Ortadoğu’ya doğru
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Hindistan’da birkaç gün
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Başka erkeğe mesaj attı, nafakadan oldu
Türkiye'deki o üniversitede 26 akademisyen dünya sıralamasında
ARKADAŞINA GÖNDER
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son ayağı İstanbul-Sultanahmet etabı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA