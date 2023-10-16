Bakan Osman Aşkın Bak'tan çağrı: "Çocuklarınızı spor salonlarına getirin"

'SPOR SALONLARINA GELEN HER ÇOCUK KÖTÜ ALIŞKANLIKTAN UZAKLAŞIYOR'

Spor branşlarına katılan çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştığını ifade eden Bakan Bak, şunları söyledi: "Tabii amatör spor kulüplerinin yöneticileri, buradaki yöneticiler, bana göre birer kahraman. Ben de bu işin içinden yetiştim. Sokaktan aldığınız, sahaya getirdiğiniz, salona getirdiğiniz her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz. Tekrar söylüyoruz. Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Düşünün sporcu kardeşlerim, çevreniz ve aileniz tarafından karşılaştığınız diyalogları bir hesap edin. Bir de çevrenizde uyuşturucu kullanan bir genci düşünün. Ailesiyle olan ilişkisini düşünün. Uyuşturucu kullanan çocuk annesinden, babasından veya abisinden para almak için onlara yeri geldiği zaman şiddet uygulayabiliyor. Çevresine şiddet uygulayabiliyor. Ne yapıyor? Herkesi huzursuz ediyor. Ama spor yapan bir çocuğun hem huzuru var, hem de ailesi mutlu, çevresi mutlu, ona saygı duyuyorlar, seviyorlar ve toplumsal olarak bir değer katıyor. Başka ne yapıyor? Sosyal bir görev yapıyor. Diğer gençlere, diğer çocuklara örnek oluyor."

'KONYA BİZE UĞURLU GELİYOR'

A Milli Takımın 4-0'lık Letonya galibiyetine de değinen Bakan Osman Aşkın Bak, "Konya pek çok organizasyonu da başarıyla gerçekleştiriyor. Bugün deseniz ki, şu dünya şampiyonasını Konya'da yapalım, rahatlıkla yaparız. Avrupa Şampiyonası yapalım desek rahatlıkla yaparız. Tesislerimizde bunu yaparız. Ben özellikle de dün akşam ki Konya taraftarına teşekkür ediyorum. 4-0 Letonya maçını kazanarak A Milli Futbol Takımımız 2024'te Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantiledi. Tebrik ediyoruz. Konya seyircisini de tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Takımımızı desteklediler. Konya bize uğurlu geliyor." diye konuştu.

