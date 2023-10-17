Haber hattı

Erden Timur A Spor'damerak edilenleri anlatacak
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu akşam A Spor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar adına sansasyonel transferlere imza atan ve yıldızlarla dolu kadro kurulmasını sağlayan Timur, hem Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulunacak hem de Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşacak. Ayrıca taraftarlarda sosyal medya üzerindenbaşarılıyöneticiye sorusorabilecek. Saat 21.00'de başlayacak "Gündem Özel" programı, 23.00'e kadar devam edecek.
Bayern'li yıldızın Filistindesteğini hazmedemediler
BAYERN Münih'in Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin, sosyal medya hesabından Filistin halkına destek vermesi Almanlar'ı kızdırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Kuran-ı Kerim'den "Sakın,Allah'ı zalimlerinyaptıklarındanhabersizsanma" ayetini paylaştı. Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, skandal bir söylemde bulunup futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi. Batı dünyası, bu konuda iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterirken, Mazraoui ise yaptığı açıklamada, "Binlerce masuminsan katlediliyor. Şiddetinher türlüsüne karşıyım" dedi. İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'un Mısırlı yıldızı MuhammedSalah'ın da Filistin'e desteğini bildirmesi bazı İngiliz taraftarlar tarafından tepki çekmişti.
Naldo'nun oğlu Daviyaşam savaşını kaybetti
ANTALYASPOR'UN Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) trafik kazasında ağır yaralanan oğlu Davi Pereira tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Federasyon ve tüm kulüpler başsağlığı mesajı paylaşıp acılı aileye destek oldu. Davi'nin cenazesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden aileye teslim edilirken toprağa verilmek üzere İspanya'ya götürüldü. Biz de SABAHSPOR olarak acılı aileye başsağlığı,Davi Pereira'ya daAllah'tan rahmet diliyoruz.
Ziraat Türkiye Kupası'ndakura heyecanı 14.00'te
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. A Spor'dan yayınlanan ilk iki tur maçlarında büyük sürprizler yaşanırken, 3. tur için kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve yine A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Riva'da gerçekleştirilecek kuraya tur atlayan 25 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 11, TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım katılacak.