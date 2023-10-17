Haber hattı

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Giriş Tarihi: 17.10.2023

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Erden Timur A Spor'da merak edilenleri anlatacak
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu akşam A Spor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar adına sansasyonel transferlere imza atan ve yıldızlarla dolu kadro kurulmasını sağlayan Timur, hem Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulunacak hem de Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşacak. Ayrıca taraftarlar da sosyal medya üzerinden başarılı yöneticiye soru sorabilecek. Saat 21.00'de başlayacak "Gündem Özel" programı, 23.00'e kadar devam edecek.

Bayern'li yıldızın Filistin desteğini hazmedemediler
BAYERN Münih'in Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin, sosyal medya hesabından Filistin halkına destek vermesi Almanlar'ı kızdırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Kuran-ı Kerim'den "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" ayetini paylaştı. Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, skandal bir söylemde bulunup futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi. Batı dünyası, bu konuda iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterirken, Mazraoui ise yaptığı açıklamada, "Binlerce masum insan katlediliyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi. İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın da Filistin'e desteğini bildirmesi bazı İngiliz taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

Naldo'nun oğlu Davi yaşam savaşını kaybetti
ANTALYASPOR'UN Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) trafik kazasında ağır yaralanan oğlu Davi Pereira tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Federasyon ve tüm kulüpler başsağlığı mesajı paylaşıp acılı aileye destek oldu. Davi'nin cenazesi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden aileye teslim edilirken toprağa verilmek üzere İspanya'ya götürüldü. Biz de SABAH SPOR olarak acılı aileye başsağlığı, Davi Pereira'ya da Allah'tan rahmet diliyoruz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura heyecanı 14.00'te
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. A Spor'dan yayınlanan ilk iki tur maçlarında büyük sürprizler yaşanırken, 3. tur için kura çekimi saat 14.00'te başlayacak ve yine A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Riva'da gerçekleştirilecek kuraya tur atlayan 25 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 10, 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 11, TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım katılacak.

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