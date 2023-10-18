Haber hattı

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Giriş Tarihi: 18.10.2023

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Ümitler Letonya'da yıkıldı
ÜMİT Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında Letonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golleri Vapne ve Melnis kaydetti. Ay-Yıldızlı ekibimizin tek golü ise Erencan Yardımcı'dan geldi. Dördüncü mücadelesinde 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 3 puan ile 6 takımın yer aldığı grupta 5. sırada kaldı.

Pendik'te Vieira dönemi
TRENDYOL Süper Lig'de 8 haftada 4 puanla 18. sırada bulunan Pendikspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Osman Özköylü'nün ayrılışı sonrasında Selçuk İnan ve Rıza Çalımbay gibi isimlerden sonuç alamayan İstanbul ekibi, Portekizli çalıştırıcı Ivo Ricardo Abreu Vieira'yı takımın başına getirdi. 47 yaşındaki genç teknik adam, daha önce Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicao, Gil Vicente gibi takımlarda görev yaptı.

Dev düellonun galibi Eczacıbaşı
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti. Sarı-siyahlıların yıldızı Tijana Boskovic, 36 sayıyla maça damga vurdu. Diğer sonuçlar şu şekilde: Beşiktaş- VakıfBank: 2-3, Karayolları- PTT: 0-3, Kuzeyboru-THY: 3-1, Aydın Bld-Çukurova Bld: 1-3.

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