Haber hattı

Ümitler Letonya'da yıkıldı
ÜMİT Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında Letonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golleri Vapne ve Melnis kaydetti. Ay-Yıldızlı ekibimizin tek golü ise ErencanYardımcı'dan geldi. Dördüncü mücadelesinde 3. yenilgisini yaşayan Türkiye, 3 puan ile 6 takımınyer aldığı grupta 5. sırada kaldı.
Pendik'te Vieira dönemi
TRENDYOL Süper Lig'de 8 haftada 4 puanla 18. sırada bulunan Pendikspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Osman Özköylü'nün ayrılışı sonrasında Selçuk İnan ve Rıza Çalımbay gibi isimlerden sonuç alamayan İstanbulekibi, Portekizli çalıştırıcıIvo Ricardo Abreu Vieira'yıtakımın başına getirdi. 47 yaşındaki genç teknik adam, daha önce Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicao, Gil Vicente gibi takımlarda görev yaptı.