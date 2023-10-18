Haber hattı

ÜMİT Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri A Grubu'ndaki 4. maçında Letonya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada ev sahibi takımı galibiyete taşıyan golleri Vapne ve Melnis kaydetti. Ay-Yıldızlı ekibimizin tek golü isegeldi. Dördüncü mücadelesinde 3. yenilgisini yaşayanTRENDYOL Süper Lig'de 8 haftada 4 puanla 18. sırada bulunan Pendikspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Osman Özköylü'nün ayrılışı sonrasındavegibi isimlerden47 yaşındaki genç teknik adam, daha önce Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicao, Gil Vicente gibi takımlarda görev yaptı.VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında derbi heyecanı yaşandı.Sarı-siyahlıların yıldızı Tijana Boskovic, 36 sayıyla maça damga vurdu. Diğer sonuçlar şu şekilde: Beşiktaş- VakıfBank: 2-3, Karayolları- PTT: 0-3, Kuzeyboru-THY: 3-1, Aydın Bld-Çukurova Bld: 1-3.