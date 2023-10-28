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Giriş Tarihi: 28.10.2023 17:00

43. Cumhuriyet Koşusu'nu Deniz Efe kazandı

AA
43. Cumhuriyet Koşusu’nu Deniz Efe kazandı

At yarışlarında 43. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 16 at katıldı. Koşuyu, 1.45.86'lık derecesiyle "Deniz Efe" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Ayhan Kurşun'ın jokeyliğini yaptığı "Cancaner", üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş'in üstlendiği "Hüküm" adlı safkan elde etti.

Koşuyu birinci bitiren "Deniz Efe", sahibi Arif Çelik'e 3 milyon 300 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 7 milyon 682 bin 183 para ödülü dağıtıldı.

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43. Cumhuriyet Koşusu'nu Deniz Efe kazandı
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