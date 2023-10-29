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Giriş Tarihi: 29.10.2023 23:35

Kim Milyoner Olmak İster’de Naim Süleymanoğlu sorusu! Milli güreşçi Taha Akgül cevapladı...

Kim Milyoner Olmak İster’de Naim Süleymanoğlu sorusu! Milli güreşçi Taha Akgül cevapladı...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel programında milli sporcular ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katıldı. Yarışmacılardan milli güreşçi Taha Akgül, Naim Süleymanoğlu sorusuna bakın hangi cevabı verdi? İşte tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Kim Milyoner Olmak İster özel bir bölümle ekranlara geldi.

Türk Bayrağı'nı göndere çeken ünlü sporcular Zehra Güneş, Şahika Ercümen, Buse Tosun Çavuşoğlu, Taha Akgül, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısında yarışmacı koltuğuna oturdu ve bu kez Milyoner'de ter döktü.

Milli güreşçi Taha Akgül, heyecan dolu anlarda birbirinden zorlu sorular karşısında yoğun mücadele verdi.

CEP HERKÜLÜ'NÜN REKORU NE?

Minderdeki başarısını Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da yansıtmak isteyen Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül, ikinci barajı geçmesinin ardından efsane sporcu Naim Süleymanoğlu sorusuyla karşı karşıya kaldı. Olimpiyatların en önemli spor dallarından biri olan halterde ülkemizi yıllarca temsil eden Naim Süleymanoğlu'nun rekorunun sorulduğu soruda heyecan yaşandı.

Mücadele ettiği her şampiyonada hedefi altın madalya olan Taha Akgül, "Çok büyük başarıları olan bir efsaneydi. Tarihi rekorlar kırdı. Her girdiği şampiyonada rekorlar kırdı" diyerek efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nu andı.

İşte yanıtı merakla beklenen Naim Süleymanoğlu sorusu;

Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?

A) 175

B) 180

C) 185

D) 190

Doğru cevap: D

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Kim Milyoner Olmak İster’de Naim Süleymanoğlu sorusu! Milli güreşçi Taha Akgül cevapladı...
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