Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: “Uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya elde ettik”
Giriş Tarihi: 30.10.2023 20:49

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: “Uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya elde ettik”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: “Uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya elde ettik”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından 29 Ekim 2023 itibarıyla Türkiye’nin kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, milli sporcuların 2023 yılında 2.026 altın, 2.181 gümüş, 2.024 bronz olmak üzere toplamda 6231 madalya kazandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2023 yılında şu ana kadar 6.231 madalya kazandığını, "Cumhuriyetimizin 100.Yılında yüzde 100 spor, yüzde 100 gurur" sloganıyla bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından Türkiye'nin 2023 yılında kazandığı madalya sayılarını paylaştı. Bakan Bak, 29 Ekim 2023 itibarıyla milli sporcularımızın 2.026'sı altın, 2.181'i gümüş ve 2.024'ü bronz olmak üzere toplamda 6.231 madalya kazandıklarını açıkladı.

Bakan Bak, paylaşımının ardından bir değerlendirme yaparak, ay- yıldızlı forma altında mücadele eden sporcuların, milletimizi her zaman gururlandırdığını ifade etti.

Bakan Bak, şunları söyledi; "Her geçen sene uluslararası spor alanlarında başarılarının üzerine koyarak ilerleyen sporcularımız, cumhuriyetimizin 100. yılında da bizleri gururlandırmayı bildi. 100 yaşındaki köklü ama dinamik cumhuriyetimizin evlatları, uluslararası alanda an itibarıyla 2.026'sı altın, 2.181'i gümüş ve 2.024'ü bronz olmak üzere toplamda 6.231 madalya kazandı. Dünyanın her köşesinde İstiklal Marşımızı dinletip şanlı bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, onlarla gurur duyuyoruz. Yeni yüzyılda daha yazılacak çok hikaye var. Tüm sporcularımız azimle çalışmaya, antrenörlerimiz çalıştırmaya, bizler de tesis inşa etmeye, malzeme sağlamaya, maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğiz. Yeni yüzyılın Sporda da Türkiye Yüzyılı olacağına yürekten inanıyorum."

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: “Uluslararası müsabakalarda 6 bin 231 madalya elde ettik”
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