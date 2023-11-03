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Giriş Tarihi: 3.11.2023 13:46

Arkas Spor, Mirza Lagumdzija'nın takımdan ayrıldığını açıkladı

AA
Arkas Spor, Mirza Lagumdzija’nın takımdan ayrıldığını açıkladı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, milli voleybolcu Mirza Lagumdzija'nın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada Mirza'ya teşekkür edilerek, "Arkas Spor altyapısından yetişen ve 6 yıl boyunca takımımıza hizmet veren Mirza Lagumdzija'ya tüm emekleri ve takımımıza kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Milli voleybolcu da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili Arkas ailesi veda vakti geldi. Bu harika 6 yıl için teşekkür ederim ama şimdi yeni kariyerimde yeni bir meydan okuma zamanı. Benim zamanımda burada olan ve bir voleybolcu, bir insan olarak büyümeme yardımcı olan herkese teşekkür ederim. Bu kulübün kalbimde her zaman özel bir yeri olacak. Teşekkürler Arkas!"

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Arkas Spor, Mirza Lagumdzija'nın takımdan ayrıldığını açıkladı
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