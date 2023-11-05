İstanbul Maratonu koşuluyor

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonuunvanını taşıyan ve Dünya AtletizmBirliği'nin Gold Label kategorisinde yeralan İstanbul Maratonu'nun 45.'si bugünyapılacak. Cumhuriyet'in 100. Yılı'nın dakutlanacağı yarışın startı saat 09.00'da 15Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasıgişelerinin yaklaşık 250 metre gerisindenverilecek. 42 kilometre kategorisinde 5 binve 15 kilometre kategorisinde 10 bin olmaküzere toplam 15 bin çipli sporcu yarışta yeralacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerindeise 15 biner koşucuyla beraber tümkategorilerde toplamda 45 bin kişi organizasyondamücadele edecek.