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Giriş Tarihi: 5.11.2023

İstanbul Maratonu koşuluyor

İstanbul Maratonu koşuluyor
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği'nin Gold Label kategorisinde yer alan İstanbul Maratonu'nun 45.'si bugün yapılacak. Cumhuriyet'in 100. Yılı'nın da kutlanacağı yarışın startı saat 09.00'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden verilecek. 42 kilometre kategorisinde 5 bin ve 15 kilometre kategorisinde 10 bin olmak üzere toplam 15 bin çipli sporcu yarışta yer alacak. Kurumsal ile halk koşusu kategorilerinde ise 15 biner koşucuyla beraber tüm kategorilerde toplamda 45 bin kişi organizasyonda mücadele edecek.

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İstanbul Maratonu koşuluyor
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