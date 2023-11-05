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Giriş Tarihi: 6.11.2023 00:58

Liverpool, Luton Town deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Luis Diaz sahne aldı

AA
Liverpool, Luton Town deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Luis Diaz sahne aldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Luton Town ile 1-1 berabere kaldı. Luton Town'un golü Chong ile gelirken, Liverpool'un golü ise, ülkesi Kolombiya'da ailesi kaçırılan Luis Diaz'dan geldi.

Premier Lig'in 11. haftasında, liderlik mücadelesi veren Liverpool, Kenilworth Road Stadı'nda kümede kalmayı hedefleyen Luton Town'ın konuğu oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, Luton Town, 80. dakikada Tahith Chong ile ağları sarsarak 1-0 öne geçti.

Babası Luis Manuel'in 28 Ekim'de silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu tarafından Kolombiya'da kaçırılması nedeniyle Liverpool'un son iki maçında kadroda yer almayan Luis Diaz, 83. dakikada Ryan Gravenberch'in yerine oyuna dahil oldu ve 90+5. dakikada attığı golle, Liverpool'un sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Liverpool, bu sonuçla 24 puanla üçüncü, Luton Town ise 6 puanla 17. sıraya yerleşti.

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Liverpool, Luton Town deplasmanından 1 puanla ayrıldı! Luis Diaz sahne aldı
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