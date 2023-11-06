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Giriş Tarihi: 6.11.2023 18:47 Son Güncelleme: 6.11.2023 18:47

Swiatek, WTA Finalleri'nde son iki tenisçi arasına kaldı

AA
Swiatek, WTA Finalleri’nde son iki tenisçi arasına kaldı

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale yükseldi.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne, Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Tekler yarı final müsabakasında, dünya 1 numarası Belaruslu Sabalenka ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

Dün oynanması planlanmasına rağmen maç başlarında yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen müsabakada, Swiatek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Swiatek, yarın oynanacak finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

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Swiatek, WTA Finalleri'nde son iki tenisçi arasına kaldı
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