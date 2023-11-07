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Giriş Tarihi: 7.11.2023 13:19

Swiatek, WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı

AA
Swiatek, WTA Finalleri’nde şampiyonluğa ulaştı

Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde ABD'li Jessica Pegula'yı mağlup eden Polonyalı Iga Swiatek, şampiyonluğa ulaştı.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri, Meksika'nın Cancun kentindeki final maçıyla sona erdi. Tekler final müsabakasında, dünya 3 numarası ABD'li Pegula ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

22 yaşındaki Swiatek, 29 yaşındaki rakibini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek zafere ulaştı. Kariyerinde 4 grand slam zaferi bulunan Swiatek, bu şampiyonlukla tek kadınlarda yeniden dünya bir numarası oldu.

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Swiatek, WTA Finalleri'nde şampiyonluğa ulaştı
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