Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’tan milli sporcu İnci Ece Öztürk’e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa'da düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası'nda şampiyonluk elde eden milli sporcu İnci Ece Öztürk'ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Fransa'nın Rumilly şehrinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası'nda Sloven rakibini mağlup ederek altın madalya kazanan milli sporcumuz İnci Ece Öztürk'ü canıgönülden kutluyorum. Şampiyonada çift kadınlarda gümüş madalya kazanan Emine Dursun-Ayşenur Barış'ı, karışık çiftler şampiyonasında ikinciliği elde eden Mehmet Can Yakın-İnci Ece Öztürk'ü ve altın nokta kadınlarda gümüş madalyanın sahibi olan Buket Öztürk'ü de tebrik ediyorum. Şampiyonada elde ettikleri 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda ikinci sırayı alan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."