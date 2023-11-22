Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacak
Giriş Tarihi: 22.11.2023 19:18

Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacak

Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na katılacak

Kariyerinde 7 Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü sürücü Michael Schumacher'ın oğlu Mick Schumacher, gelecek sezon Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine takımı adına mücadele edecek.

Formula 1'de 2021-2022 sezonlarında Haas takımıyla yarışlara çıkmasına rağmen yerini kaptıran ve bu sezonu Mercedes takımının yedek pilotu olarak geçiren 24 yaşındaki Mick, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl, yarışma fırsatını fena halde teptim. Çocukluğumdan bu yana, sevdiğim işi yapıyorum. Alpine takımıyla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılarak kariyerime yeni bir sayfa açmaya hazırım. Diğer sürücüleri pistte yarışırken izlemek, zaman zaman zorlayıcı olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Schumacher, Formula 1'in 2024 sezonunda, Mercedes'in yedek pilotu görevine de devam edecek.

Alman sürücü, F1 kariyerinde çıktığı 43 yarışta 12 puan toplayabilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
50 kilo verdi değişimine kendisi bile inanamadı! "Yiyerek zayıfladım tek yaptığım şey..."
Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz'dan Meral Akşener'e: "Bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi"
Rahmi Bey’in doğrusunu götüren yanlışı
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
Gazze’de mucize
ARKADAŞINA GÖNDER
Mick Schumacher, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA