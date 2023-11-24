Fenerbahçe Opet, VakıfBank’a ilk yenilgisi tattırdı

Sultanlar Ligi 10. hafta maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda V. Bank ile karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25 setlerle rakibini 3-1 mağlup etti. Kanarya, ligdeki üst üste 8., toplamda ise 9. galibiyetine imza attı. Arina Fedorovtseva kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu. Stysiak 17, Eda Erdem Dündar da 14 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Zeynep Sude Demirel, Busa, Caratasu, Van Aalen, İdil Naz Başcan)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Meryem Boz)

Setler: 24-26, 20-25, 25-21, 20-25

Süre: 110 dakika (27, 29, 27, 27)