Umut Evi’nden olimpiyatlara

P&G Türkiye, 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası başlattığı Umut Evi Projesi'ni, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayata geçirdi. Üç ayrı başlıkta hizmet sunan Umut Evi projesinde; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle çocuk ve gençlerin spor eğitimi almalarına olanak sağlayan, spor okulu açıldı.

Çocuklar burada voleybol, basketbol, hentbol, futbol ve atletizm gibi branşlarda deneyimli antrenörlerden eğitim alacak. Böylece genç yeteneklerin gelecekte olimpiyatlarda mücadele etmesi için önemli bir adım atılmış olacak.