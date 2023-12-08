Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde

Halkbank 3 - 0 Sada Cruzeiro

Salon: Koramangala

Hakemler: Andrea Pucher (İtalya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Halkbank: Mert Matic, Micah Ma'a, Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth (Volkan Döne, Yunus Emre Tayaz, Aslan Ekşi, Mirza Lagumdzija)

Sada Cruzeiro: Nicolas Uriarte, Miguel Lopez, Lucas Saatkamp, Wallace da Souza, Rodrigo Souza, Clednilson Souza (Alexandre Figueiredo, Otavio Rodrigues)

Setler: 26-24, 25-18, 28-26

Süre: 87 dakika (28, 25, 34)

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent ekibi, Sada'yı 26-24, 25-18 ve 28-26 set sonuçlarıyla mağlup etti. Halkbank, bu galibiyetle B Grubu'nu Japonya'dan Suntory Sunbirds takımının ardından ikinci sırada tamamladı ve yarı finalde mücadele edecek 4 takım arasında yer almayı başardı.

Mavi-Beyazlı ekibin yarı finaldeki rakibi A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ekip olacak. A Grubu'ndaki son karşılaşma bugün Ahmedabad Defenders ile Sir Sicoma Perugia arasında oynanacak. Şampiyonada A Grubu'nda Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor. Organizasyonda yarı final maçları yarın, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.