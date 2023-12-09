Devlet şefkatiyle tarih yazacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yuva olduğu 5 bini aşkın çocuk, en az bir spor dalıyla uğraşıyor. Bunların 20’si milli formayı giyerken 1557 çocuk lisansını almış durumda. 3960’ı ise amatör olarak devam ediyor
Türkiye'nin dört bir yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklar, yapılan yönlendirme ve desteklerle sporcu oluyor. Azimlesarıldıkları sporla kendilerinebaşarılı bir yol haritasıçizen 5 bin 517 çocuk, çeşitlispor dallarında eğitimlerinisürdürüyor. Yetkili personelin yönlendirmesi ve ilgi alanlarına göre en az bir spor dalıyla ilgilenen çocuk sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 5 bin 517 oldu. Bunların 20'si çeşitli branşlarda milli takım formasını giyme başarısı gösterirken bin 557'si de lisanslı sporcu durumunda. 3 bin 960 çocuk ise amatör olarak sporla uğraşıyor. İleride uluslararasıalanda Türk Bayrağı'nı dalgalandırarakülkemize gururyaşatacak olan çocuklar, busene ulusal müsabakalardafarklı branşlarda 1 gümüşmadalya, 175 adet de derecekazandı.
HAYATLARINI KURUYORLAR "Yetimhane" yaklaşımından uzaklaştırılıpsıcak birer yuva haline gelenkurumlar, çocukların hem eğitimlerinialdıkları hem de hayatlarını kurduklarıyuvası oluyor. Daha fazla çocuğunuluslararası müsabakalarda yeralması için sürekli olarak teşvik edenBakanlık, herhangi bir branşta meslekigelişimlerini desteklemek için özel stajprogramları da hazırlıyor.