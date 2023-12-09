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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Devlet şefkatiyle tarih yazacaklar

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Devlet şefkatiyle tarih yazacaklar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yuva olduğu 5 bini aşkın çocuk, en az bir spor dalıyla uğraşıyor. Bunların 20’si milli formayı giyerken 1557 çocuk lisansını almış durumda. 3960’ı ise amatör olarak devam ediyor

Türkiye'nin dört bir yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklar, yapılan yönlendirme ve desteklerle sporcu oluyor. Azimle sarıldıkları sporla kendilerine başarılı bir yol haritası çizen 5 bin 517 çocuk, çeşitli spor dallarında eğitimlerini sürdürüyor. Yetkili personelin yönlendirmesi ve ilgi alanlarına göre en az bir spor dalıyla ilgilenen çocuk sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 5 bin 517 oldu. Bunların 20'si çeşitli branşlarda milli takım formasını giyme başarısı gösterirken bin 557'si de lisanslı sporcu durumunda. 3 bin 960 çocuk ise amatör olarak sporla uğraşıyor. İleride uluslararası alanda Türk Bayrağı'nı dalgalandırarak ülkemize gurur yaşatacak olan çocuklar, bu sene ulusal müsabakalarda farklı branşlarda 1 gümüş madalya, 175 adet de derece kazandı.


HAYATLARINI KURUYORLAR
"Yetimhane" yaklaşımından uzaklaştırılıp sıcak birer yuva haline gelen kurumlar, çocukların hem eğitimlerini aldıkları hem de hayatlarını kurdukları yuvası oluyor. Daha fazla çocuğun uluslararası müsabakalarda yer alması için sürekli olarak teşvik eden Bakanlık, herhangi bir branşta mesleki gelişimlerini desteklemek için özel staj programları da hazırlıyor.

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Devlet şefkatiyle tarih yazacaklar
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