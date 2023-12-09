Devlet şefkatiyle tarih yazacaklar

ürkiye'nin dört bir yanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan kimsesiz çocuklar, yapılan yönlendirme ve desteklerle sporcu oluyor.Yetkili personelin yönlendirmesi ve ilgi alanlarına göre en az bir spor dalıyla ilgilenen çocuk sayısı, ekim ayı sonu itibarıyla 5 bin 517 oldu. Bunların 20'si çeşitli branşlarda milli takım formasını giyme başarısı gösterirken bin 557'si de lisanslı sporcu durumunda. 3 bin 960 çocuk ise amatör olarak sporla uğraşıyor.