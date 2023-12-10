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Giriş Tarihi: 10.12.2023 17:07

Halkbank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu

AA
Halkbank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda 4. oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında Japon ekibi Suntory Sunbirds'a 3-2 yenildi.

Halkbank 2 - 3 Suntory Sunbirds

Salon: Koramangala
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), İsmail İbrahim Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Halkbank: Doğukan Ulu, Abdel Aziz, Ngapeth, Mert Matic, Ma'a, Perrin (Volkan Döne, Mirza Lagumdzija, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz)
Suntory Sunbirds: Alain, Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy (Fujinaka Nishida, Takahashi, Oniki, Yu)

Setler: 25-17, 25-23, 21-25, 19-25, 12-15
Süre: 120 dakika (23, 31, 26, 24, 16)

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncülük mücadelesinde başkent ekibi, Suntory Sunbirds'a 25-17, 25-23, 21-25, 19-25 ve 12-15 set sonuçlarıyla mağlup olarak turnuvayı 4. sırada tamamladı.

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Halkbank, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4. oldu
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