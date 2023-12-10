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Giriş Tarihi: 10.12.2023 13:02

Japon beyzbol oyuncusu Ohtani, 700 milyon dolarlık kontratla rekor kırdı

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Japon beyzbol oyuncusu Ohtani, 700 milyon dolarlık kontratla rekor kırdı

Amerikan Beyzbol Ligi'nin yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Los Angeles Angels'tan ayrılmasının ardından boşa çıkan 29 yaşındaki Ohtani, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

ABD basını, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan Ohtani'nin, 10 sezon için Dodgers'tan 700 milyon dolar kazanacağını belirtti.

Atıcı ve vurucu özelliği bulunan ender oyunculardan Ohtani, bu sözleşmeyle New York Yankees forması giyen Aaron Judge'ı geçerek (9 sezon için 360 milyon dolar) lig tarihinin açık ara en fazla kazanan oyuncusu olacak.

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Japon beyzbol oyuncusu Ohtani, 700 milyon dolarlık kontratla rekor kırdı
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