Hentbol Federasyonu’ndan Halil Umut Meler’e destek!

Bu hafta oynanacak hentbol maçları, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor maçının ardından uğradığı saldırıya tepki olarak 10 dakika geç başlatılacak.

THF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hentbol ailesi olarak, futbol Süper Ligi'nde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ettik. Sporun ruhuna ve Fair-Play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir. Bu dayanışma ruhunu yansıtmak üzere acil bir toplantı düzenleyen Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu olarak aldığımız karar ile; bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemler siyah kol bandı takacak ve takımlarımız sahaya "Sporda Şiddete Yer Yok!" yazılı pankartla çıkacak. THF Merkez Hakem Kurulu yaşanılan üzüntü verici olaylar nedeniyle toplanmış, şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak hentbol maçlarının, hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar vermiştir."