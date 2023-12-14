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Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:31

Spor Toto, Çorum'da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak

AA
Spor Toto, Çorum’da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Çorum'un Osmancık ilçesinde 80 milyon lira bütçeli spor kompleksi yapılacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre yüzme, tenis, badminton, okçuluk, futbol ve atletizm branşlarına hizmet verecek kompleks için imza töreni düzenlendi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törende protokol, Vali Zülkif Dağlı ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında Osmancık'ta 80 milyon lira maliyetle yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı tenis kortu, badminton sahası, kapalı okçuluk sahası, soyunma odası, 20x40 boyutunda futbol sahası, 1750 seyirci kapasiteli çelik portatif tribün, spor kompleksi çevresine sentetik yüzeyli yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi yapılacak.

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Spor Toto, Çorum'da 80 milyon liralık spor kompleksi yapacak
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