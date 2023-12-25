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Giriş Tarihi: 25.12.2023

Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak

Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde yapılacak zirvede paneller olacak. Süper Lig’in en iyileri de Fotomaç ödül töreni ile sahiplerini bulacak

Artık geleneksel hale gelen ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Bakan Bak spor dünyasına dair önemli açıklamalar yapacak. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam edecek. Özel oturuma; Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı kaptanlarından Yağmur Uraz katılacak.



P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, Kadın Milli Futbol Takımı'nin birinci kaptanı Didem Karagenç ile 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumu yapacak. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yer alacak. Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın konuşması ile devam edecek zirve, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.

GÜN BOYU CANLI YAYIN
Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi. com adresinin yanı sıra A Spor, Sabah TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.

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Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak
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