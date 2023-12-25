Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde yapılacak zirvede paneller olacak. Süper Lig’in en iyileri de Fotomaç ödül töreni ile sahiplerini bulacak
Artık geleneksel hale gelen ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman AşkınBak'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. ASpor Yayın Koordinatörü EnderBilgin'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Bakan Bak spor dünyasına dair önemli açıklamalar yapacak. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam edecek. Özel oturuma; Kadın Milli Takım TeknikDirektörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Futbol Takımı kaptanlarındanYağmur Uraz katılacak.
P&G Türkiye, Kafkasya veOrta Asya Ticari OperasyonlarBaşkan Yardımcısı DeğerKurtaslanoğlu, Kadın Milli FutbolTakımı'nin birinci kaptanı DidemKaragenç ile 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumu yapacak. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumunda Voleybol FederasyonuBaşkanı Mehmet Akif Üstündağ ve P&G Türkiye, Kafkasya ve OrtaAsya Yönetim Kurulu BaşkanıTankut Turnaoğlu yer alacak. Fotomaç Genel Yayın YönetmeniZeki Uzundurukan'ın konuşması ile devam edecek zirve, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.
GÜN BOYU CANLI YAYIN
Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi. com adresinin yanı sıra A Spor, Sabah TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.