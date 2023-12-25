Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak

Artık geleneksel hale gelen ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, bugün Gençlik ve'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Bakan Bak spor dünyasına dair önemli açıklamalar yapacak. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, 'Kadın Futbolu' özel oturumu ile devam edecek. Özel oturuma;vekatılacak.ile 'Kadın Futboluna Yatırım' özel sunumu yapacak. 'Voleybol Ülkesi Türkiye' özel oturumundaveyer alacak.'ın konuşması ile devam edecek zirve, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi. com adresinin yanı sıra A Spor, Sabah TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.